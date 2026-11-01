Izraelska opozicija razpeta med rasizmom in oportunizmom

Teden dni po parlamentarnih volitvah, na katerih nobenemu od največjih blokov – ne skrajno desni vladni koaliciji pod vodstvom premiera Benjamina Netanjahuja ne opozicijski četverici pod vodstvom generala Gadija Eizenkota – ni uspelo osvojiti dovolj poslanskih mest, da bi lahko sam sestavil nov (ali star) vladni kabinet, so v Izraelu še vedno odprte vse možnosti. Taka ali drugačna manjšinska vlada, vlada »narodne enotnosti«, nove volitve, ali pa – sestava (močne) opozicijske vlade s pomočjo devetnajstih poslancev arabskih strank (Skupna lista in Ra'am). Palestinski poslanci so namreč pripravljeni podpreti katerega koli mandatarja, ki bi lahko zamenjal Netanjahuja.

Gadi Eizenkot, nekdanji načelnik generalštaba izraelske vojske, ki je bil dolgo časa desna roka Netanjahuja, je pred volitvami v kneset dejal, da v svojo morebitno vladno koalicijo ne bo povabil arabskih strank – enako seveda velja za Netanjahuja, poveljnika genocida na območju Gaze in etničnega čiščenja na okupiranem Zahodnem bregu.

Toda, če se želi Eizenkot skupaj s svojimi koalicijskimi partnerji iz bolj ali manj le navidezne izraelske opozicije (Naftali Benet, Avigdor Liberman, Jair Lapid in tudi Jair Golan) izogniti novim volitvam ali osramočenemu sestavljanju vlade narodne enotnosti s človekom, ki ga je obtožil izdaje Izraela, bo moral svoje izrazito rasistično stališče, da z arabskimi strankami ne bo sodeloval, še enkrat resno premisliti.