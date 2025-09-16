Izraelska vojska mesto Gaza spreminja v množično grobišče

V nadaljevanju preberite:

Izraelska vojska je danes zjutraj – po več tednih silovitega bombardiranja in topniškega obstreljevanja – tudi uradno začela veliko kopensko ofenzivo na mesto Gaza na severu palestinske enklave. To je na dan, ko bi se moral zaradi obtožnice, ki ga bremeni treh različnih koruptivnih rabot, znajti na sodišču, a se ni, sporočil predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu. Mesto Gaza gori. Uničene so celotne četrti. Več deset tisoč ljudi beži za življenje. Vsaj pol milijona pa jih je ujetih med ruševinami največjega urbanega središča v Gazi – v smrtni pasti.