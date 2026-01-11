Izraelska vojska naj bi pridržala vodjo Netanjahujevega kabineta

Izraelska policija je danes sporočila, da je pridržala visokega svetovalca predsednika vlade Benjamina Netanjahuja, osumljenega oviranja preiskave.

Šlo naj bi za vodjo Netanjahujevega kabineta Tzachija Bravermana, primer pa naj bi bil povezan s preiskavo domnevnega izdajanja zaupnih informacij nemškemu časniku Bild med izraelsko ofenzivo v Gazi.

Policija imena pridržanega ni razkrila, sporočila je le, da ga zaslišujejo. Izraelski mediji medtem poročajo, da gre za Bravermana, ki naj bi v prihodnje zasedel mesto veleposlanika Izraela v Združenem kraljestvu.

Izdajanje zaupnih vojaških informacij

Primer naj bi bil povezan s preiskavo domnevnega izdajanjem zaupnih vojaških informacij Bildu, ki jo je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP septembra 2024 zagrešil nekdanji Netanjahujev pomočnik Eli Feldstein.

V decembrskem pogovoru za izraelsko javno radiotelevizijo Kan je Feldstein zatrdil, da je Braverman vedel za preiskavo, preden je bila ta javno razkrita, in da mu je zagotovil, da jo bo lahko ustavil, če je kakorkoli povezana z njim.

Po objavi informacije o pridržanju Bravermana je vodja izraelske opozicije Jair Lapid pozval k preklicu njegovega imenovanja za veleposlanika v Londonu.

»Nesprejemljivo je, da je nekdo, ki je osumljen vpletenosti v oviranje resne varnostne preiskave, obraz Izraela v eni najpomembnejših držav v Evropi,« je dejal.