Izraelska vojska prestregla novo flotiljo

Izraelska vojska je prestregla novo flotiljo s humanitarno pomočjo, ki je bila namenjena v Gazo. Izrael je ustavil vseh devet plovil flotilje Freedom Flotilla Coalition. Izrael je plovila prestregel le nekaj dni po priprtju aktivistov s krova flotilje Global Sumud Flotilla.

Aktivisti nove flotilje so na družbenih omrežjih poročali, da se je izraelska vojska vkrcala na najmanj dve plovili, kljub temu da v mednarodnih vodah nimajo pristojnosti, flotilja pa jim ne predstavlja nobene nevarnosti.

»Izraelska vojska je prestregla tri plovila – Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar in Anas Al-Sharif – danes zgodaj zjutraj 220 kilometrov od obale Gaze,« so organizatorji plovbe zapisali na družbenem omrežju X. Izrael je ustavil tudi ladjo Conscience.

Izraelsko zunanje ministrstvo je na omrežju X potrdilo, da so ponovno prestregli flotiljo, ki se je poskusila prebiti skozi pomorsko blokado. Plovila in aktiviste so odvedli v izraelsko pristanišče, od koder jih bodo deportirali.



Freedom Flotilla Coalition (FFC) je mednarodna propalestinska skupina aktivistov, ki je organizirala civilno pomorsko misijo. Hoteli so se prebiti skozi pomorsko blokado Gaze in Palestincem pripeljati humanitarno pomoč. Na krovu flotilje so imeli zdravila, zdravstveno opremo in prehranske dodatke v vrednosti skoraj 95.000 evrov, ki so bili namenjeni bolnišnicam v Gazi, so dejali pri FFC.

Izraelske sile so pred kratkim prestregle okoli 40 plovil flotilje Global Sumud Flotilla in pridržale več kot 450 aktivistov, tudi Švedinjo Greto Thunberg. Aktivisti so po izpustitvi poročali o nečloveškem ravnanju v izraelskem pridržanju. Poročanja o verbalnih in fizičnih zlorabah ter poniževanju so sprožila proteste po vsem svetu.