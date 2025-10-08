  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Izraelska vojska prestregla novo flotiljo

    Freedom Flotilla Coalition je mednarodna skupina aktivistov, ki je organizirala civilno pomorsko misijo, da bi v Gazo pripeljala humanitarno pomoč.
    Izraelska vojska se je vkrcala na plovilo Gaza Sunbird, ki je del nove flotilje. FOTO: Freedom Flotilla Coalition/Reuters
    Galerija
    Izraelska vojska se je vkrcala na plovilo Gaza Sunbird, ki je del nove flotilje. FOTO: Freedom Flotilla Coalition/Reuters
    Ma. J.
    8. 10. 2025 | 07:44
    8. 10. 2025 | 08:31
    2:19
    A+A-

    Izraelska vojska je prestregla novo flotiljo s humanitarno pomočjo, ki je bila namenjena v Gazo. Izrael je ustavil vseh devet plovil flotilje Freedom Flotilla Coalition. Izrael je plovila prestregel le nekaj dni po priprtju aktivistov s krova flotilje Global Sumud Flotilla.

    image_alt
    Od Vuelte do Benetk: Kako se svet upira izraelski politiki uničenja

    Aktivisti nove flotilje so na družbenih omrežjih poročali, da se je izraelska vojska vkrcala na najmanj dve plovili, kljub temu da v mednarodnih vodah nimajo pristojnosti, flotilja pa jim ne predstavlja nobene nevarnosti.

    »Izraelska vojska je prestregla tri plovila – Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar in Anas Al-Sharif – danes zgodaj zjutraj 220 kilometrov od obale Gaze,« so organizatorji plovbe zapisali na družbenem omrežju X. Izrael je ustavil tudi ladjo Conscience.

    Izraelsko zunanje ministrstvo je na omrežju X potrdilo, da so ponovno prestregli flotiljo, ki se je poskusila prebiti skozi pomorsko blokado. Plovila in aktiviste so odvedli v izraelsko pristanišče, od koder jih bodo deportirali.

    Freedom Flotilla Coalition (FFC) je mednarodna propalestinska skupina aktivistov, ki je organizirala civilno pomorsko misijo. Hoteli so se prebiti skozi pomorsko blokado Gaze in Palestincem pripeljati humanitarno pomoč. Na krovu flotilje so imeli zdravila, zdravstveno opremo in prehranske dodatke v vrednosti skoraj 95.000 evrov, ki so bili namenjeni bolnišnicam v Gazi, so dejali pri FFC.

    Izraelske sile so pred kratkim prestregle okoli 40 plovil flotilje Global Sumud Flotilla in pridržale več kot 450 aktivistov, tudi Švedinjo Greto Thunberg. Aktivisti so po izpustitvi poročali o nečloveškem ravnanju v izraelskem pridržanju. Poročanja o verbalnih in fizičnih zlorabah ter poniževanju so sprožila proteste po vsem svetu.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Zaradi pogajanj ne smemo pozabiti, da se genocid nadaljuje

    Hamas je v Egiptu predstavil svoje zahteve za podporo »mirovnega načrta«.
    Boštjan Videmšek 7. 10. 2025 | 16:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trumpov načrt v 20 točkah

    V Egiptu začetek mirovnih pogajanj med Izraelom in Hamasom

    Pogajanja v Egiptu so ena najpomembnejših od začetka vojne v Gazi, saj bodo morda odločilna pri končanju vojne.
    6. 10. 2025 | 15:34
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Prevladuje strah, da bi Izrael izpustitev talcev izkoristil za še brutalnejše napade

    Donald Trump je pozval k pospešitvi pogajanj in udejanjanja njegovega »mirovnega načrta«.
    Boštjan Videmšek 6. 10. 2025 | 16:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in Gaza

    Bruselj tudi pri zadnjem mirovnem predlogu povsem v senci ZDA

    Zaradi razhajanj med državami članicami je vloga Evropske unije na Bližnjem vzhodu še manjša.
    Peter Žerjavič 6. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Neenakost

    Izobrazba staršev pomembno vpliva na to, kakšne priložnosti bo imel otrok

    Za premagovanje vrzeli je pomembna zgodnja vključenost v vzgojo in izobraževanje. Nujna geografska porazdeljenost osnovnih storitev.
    Barbara Hočevar 7. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ČAKALNE DOBE

    Za te preglede morate čakati več kot 500 dni!

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ekonomija pod žarometi 2025: ideje, trendi in izzivi prihodnosti

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Slovenske novice 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ENERGIJA

    Energetska neodvisnost: nova valuta konkurenčnosti podjetij

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Poslovna konferenca

    Razviti kapitalski trgi za močno regionalno gospodarstvo

    V Zagrebu bo danes potekala slovensko-hrvaška poslovna konferenca o kapitalskih trgih in priložnostih plemenitenja premoženja gospodinjstev.
    Marjana Kristan Fazarinc 8. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Analiza kapitalskega trga

    Denar za naložbe: sta lahko drugi blok ali Dars v lasti državljanov?

    Slovenija je pred nekaj velikimi infrastrukturnimi zalogaji, ki bi se lahko delno financirali s prihranki državljanov.
    Karel Lipnik 7. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    Država mora podpreti privlačne produkte

    Eden od signalov, da se v EU in pri nas dogajajo pozitivne spremembe, so novi varčevalni programi na kapitalskih trgih, pravi Igor Štemberger, lastnik Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje za starost

    Kako do finančno brezskrbnejše starosti

    Zgodnejši začetek varčevanja za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je ključen za doseganje želenih rent ob optimizaciji mesečnih vplačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    IzraelGazahumanitarna pomočFreedom Flotilla CoalitionGlobal Sumud Flotilla

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Nakup helikopterjev

    Državna revizijska komisija: Zahtevek KPK za revizijo naročila je neutemeljen

    Pri tem so navedli več razlogov za tako odločitev, eden ključnih je pogoj »od kabine ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo«.
    Simona Bandur 8. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Jesen v Italiji

    Pogačar svetovnemu prvaku: Že jaz sem star, kako je šele tebi?

    Tadej Pogačar je v vrhunski formi pred zadnjo dirko sezone v Lombardiji. Na zmagovalnem odru v Vareseju je nasmejal tudi Juliana Alaphilippa.
    Nejc Grilc 8. 10. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: s slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Nobelove nagrade 2025

    V Stockholmu bodo razglasili Nobelovega nagrajenca za kemijo

    Razglasitvam znanstvenih Nobelovih nagrad sledijo še nagrade za literaturo, mir in ekonomijo.
    8. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    3I/Atlas

    Evropske sonde pri Marsu slikale redki medzvezdni komet

    Evropska orbiterja ExoMars in Mars Express sta z Marsa opazovala medzvezdnega obiskovalca 3I/Atlas, ko se je ta planetu približal na 30 milijonov kilometrov.
    Saša Senica 8. 10. 2025 | 08:37
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: s slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Nobelove nagrade 2025

    V Stockholmu bodo razglasili Nobelovega nagrajenca za kemijo

    Razglasitvam znanstvenih Nobelovih nagrad sledijo še nagrade za literaturo, mir in ekonomijo.
    8. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    3I/Atlas

    Evropske sonde pri Marsu slikale redki medzvezdni komet

    Evropska orbiterja ExoMars in Mars Express sta z Marsa opazovala medzvezdnega obiskovalca 3I/Atlas, ko se je ta planetu približal na 30 milijonov kilometrov.
    Saša Senica 8. 10. 2025 | 08:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo