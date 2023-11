Izraelska vojska redči vrste visokih predstavnikov Hamasa

Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu:

8.30 Shod čevljev v Seulu za prekinitev ognja

Aktivisti v Južni Koreji so pozvali k prekinitvi ognja v Gazi tako, da so v središču Seula postavili 2000 parov čevljev. Čevlji so simbolizirali palestinske civiliste, ubite v vojni.

Pari čevljev kot simbol žrtev vojne. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

Po podatkih ministrstva za zdravje, ki ga vodi Hamas, je bilo od začetka spopadov v Gazi ubitih okrog 11.500 ljudi.

7.30 ZN: Civilisti v Gazi se soočajo z neposredno grožnjo stradanja

Civilisti v Gazi se soočajo z neposredno grožnjo stradanja, je v četrtek opozorila direktorica Svetovnega programa za hrano (WFP) Cindy McCain. V tej agenciji ZN upajo na odprtje še enega mejnega prehoda z Gazo, saj da količina hrane, ki vstopa v oblegano palestinsko enklavo, pokrije zgolj sedem odstotkov dnevnih potreb tamkajšnjega prebivalstva.

»Zaradi bližajoče se zime, nevarnih in prenatrpanih zavetišč ter pomanjkanja čiste vode se civilisti soočajo z neposredno možnostjo lakote,« je bila v izjavi neposredna direktorica agencije s sedežem v Rimu.

McCain od začetka izraelske blokade Gaze opozarja na pomanjkanje, s katero se sooča več kot dva milijona Palestincev. Znova je poudarila, da je nemogoče zagotoviti ustrezno količino hrane z zgolj enim odprtim mejnim prehodom.

Omejene količine hrane in vode v Gazo lahko vstopajo le skozi mejni prehod Rafa med Gazo in Egiptom, ki je edini prehod, ki ni pod nadzorom Izraela. Zaradi pomanjkanja goriva je oteženo tudi dobavljanje hrane znotraj enklave, še opozarja WFP.

V ofenzivi na Gazo, ki so jo izraelske sile sprožile 7. oktobra v odgovor na smrtonosne napade palestinskega gibanja Hamas na ozemlju Izraela, je bilo doslej ubitih 11.470 ljudi, več kot 29.000 je ranjenih.

Izraelske sile so po navedbah ZN v tem času poškodovale ali uničile najmanj 11 pekarn, zaradi pomanjkanja goriva, vode in nafte pa od prejšnjega tedna ne deluje niti ena pekarna na severu enklave.

7.10 Izrael poroča o napadih na »visoke« predstavnike Hamasa v Gazi

Izraelski napadi so bili v preteklih dneh, kot poročilo izraelskih sil, IDF, povzema BBC, usmerjeni na »visoke« predstavnike Hamasa na dveh različnih mestih v Gazi.

V enem izmed njih se je skrivalo več visokih Hamasovih poveljnikov, vključno z Ahmedom Randorjem, vodjo Hamasove brigade za sever Gaze, in Himanom Sianom, vodjo Hamasove raketne brigade, je povedal vojaški tiskovni predstavnik Daniel Hagari.

Na drugi napadeni lokaciji naj bi se nahajali »visoki člani Hamasovega političnega krila, vključno z Raukhijem Mushto, ki je zelo tesen sodelavec Jahja Sinvarja, Asamom Daljisom, vodjo Hamasove vlade v Gazi, ki je blizu Ismaelu Hanijahu, in Sameh El Sarg, ki je tudi tesen sodelavec Sinvarja in drugih visokih osebnosti Hamasa v Gazi«.

Obe lokaciji sta bili »znatno poškodovani«, je dejal izraelski tiskovni predstavnik, ne da bi navedel dodatne podrobnosti.

Izraelskega poročila ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Na omrežju X je IDF objavila posnetke Hamasovih skrivnih predorov, ki ju je odkrila pod bolnišnicama Al Šifa in Rantisi.

7.00 Poročila o spopadih in izraelskih silah v bolnišnici v mestu na Zahodnem bregu

Iz Jenina na okupiranem Zahodnem bregu poročajo o bojih in dejavnostih enot, piše BBC.

Tiskovna agencija AFP poroča, da je velika skupina izraelskih vojakov vdrla v begunsko taborišče v mestu, Reuters pa, da so bili v napadu izraelskega brezpilotnega letala ubiti trije Palestinci, pri čemer se sklicuje na vodjo palestinske reševalne službe.

Več palestinskih virov poroča, da so izraelski vojaki vstopili v mestno bolnišnico Ibn Sina, ustavili reševalna vozila in prisilili zdravstvene delavce, da so jo zapustili.

Delijo se videoposnetki, na katerih se zdi, da delavci v rdečih uniformah izstopajo z dvignjenimi rokami. BBC videa ni mogla preveriti.

Isti mediji poročajo tudi, da iz palestinskega Rdečega polmeseca prihajajo novice, da so bili pridržani tudi njihovi zdravstveni delavci.

Jenin je Izrael večkrat napadel od začetka zadnjega spopada. Prejšnji teden je bilo v izraelskem napadu, enem najsmrtonosnejših tovrstnih incidentov v zadnjem času v Jeninu, ubitih 14 Palestincev.