Izraelska vojska se ne bo umaknila iz Gaze

Potem ko je gibanje Hamas potrdilo, da se je pripravljeno razorožiti in predati oblast »palestinskemu političnemu telesu« ter s tem izpolniti glavne zahteve tako imenovanega mirovnega načrta, je bila – kot že ves čas od začetka veljavnosti prekinitve ognja pred desetimi meseci – nadaljnja izraelska obstrukcija mirovnega načrta predvidljiva. Je ponedeljkovo srečanje Jareda Kushnerja, zeta in posebnega odposlanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, z izraelskim predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem karkoli premaknilo z mrtve točke? Ne. Srečanje Jareda Kushnerja z Benjaminom Netanjahujem je bilo le politična predstava, in to na vrhuncu predvolilne kampanje v Izraelu. Kushner je po srečanju izjavil, da se obnova na območju Gaze ne bo začela, dokler se Hamas ne bo razorožil, in dodal, ...