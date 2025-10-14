Izraelska vojska ubila najmanj šest Palestincev kljub prekinitvi ognja

Izraelske sile so kljub podpisani prvi fazi premirja v torek streljale na ljudi na severu Gaze. Po poročanju medijskega portala Sky News so ubili najmanj šest Palestincev.

Iz izraelske vojske so sporočili, da so streljali na več osumljencev v Gazi, ki so prestopili frontno črto, za katero se je glede na prvo fazo premirja morala umakniti vojska. Zdravstvene oblasti z območja so potrdile smrt šestih Palestincev, ki so življenje izgubili v dveh ločenih incidentih z izraelsko vojsko.

Hamas je v ponedeljek vrnil 20 živih izraelskih talcev. V skladu z dogovorom bi moral vrniti tudi posmrtne ostanke 28 izraelskih talcev, vendar je predal le trupla štirih, med njimi sta tudi Gaj Iluz in Bipin Džoši. To je naletelo na veliko nezadovoljstvo družin talcev, ki menijo, da gre za kršitev dogovora med Izraelom in Hamasom.

Izrael je v zameno za talce v Gazo poslal 38 avtobusov palestinskih zapornikov. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je v ponedeljek obtožil gibanje Hamas kršitve dogovora o prekinitvi ognja in opozoril na posledice. Izrael je izpolnil svoj del dogovora, ko je v ponedeljek izpustil skoraj 2000 zaprtih Palestincev, je še dejal.