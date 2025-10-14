  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Izraelska vojska ubila najmanj šest Palestincev kljub prekinitvi ognja

    Zdravstvene oblasti so v Gazi potrdile smrt več ljudi dan po izmenjavi izraelskih talcev in palestinskih ujetnikov.
    Izraelske sile še vedno nadzorujejo 53 odstotkov enklave. FOTO: Jack Guez/AFP
    Izraelske sile še vedno nadzorujejo 53 odstotkov enklave. FOTO: Jack Guez/AFP
    Ma. J., STA
    14. 10. 2025 | 12:23
    14. 10. 2025 | 12:50
    1:47
    Izraelske sile so kljub podpisani prvi fazi premirja v torek streljale na ljudi na severu Gaze. Po poročanju medijskega portala Sky News so ubili najmanj šest Palestincev.

    Že samo misel na to, da je mir mogoč, prinaša olajšanje

    Iz izraelske vojske so sporočili, da so streljali na več osumljencev v Gazi, ki so prestopili frontno črto, za katero se je glede na prvo fazo premirja morala umakniti vojska. Zdravstvene oblasti z območja so potrdile smrt šestih Palestincev, ki so življenje izgubili v dveh ločenih incidentih z izraelsko vojsko.

    Hamas je v ponedeljek vrnil 20 živih izraelskih talcev. V skladu z dogovorom bi moral vrniti tudi posmrtne ostanke 28 izraelskih talcev, vendar je predal le trupla štirih, med njimi sta tudi Gaj Iluz in Bipin Džoši. To je naletelo na veliko nezadovoljstvo družin talcev, ki menijo, da gre za kršitev dogovora med Izraelom in Hamasom.

    Izrael je v zameno za talce v Gazo poslal 38 avtobusov palestinskih zapornikov. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je v ponedeljek obtožil gibanje Hamas kršitve dogovora o prekinitvi ognja in opozoril na posledice. Izrael je izpolnil svoj del dogovora, ko je v ponedeljek izpustil skoraj 2000 zaprtih Palestincev, je še dejal.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Zunanja politika ZDA

    Trumpov mir s palicami in korenčki

    Če bo buldožerski pristop uspešno končeval vojne, nekateri predlagajo preimenovanje Nobelove nagrade za mir v Trumpovo
    Barbara Kramžar 12. 10. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Izrael je severno Gazo spremenil v pepel in kri

    Ljudje se množično vračajo proti ruševinam svojih domov in nekdanjih življenj.
    Boštjan Videmšek 12. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Izčrpani Palestinci se vračajo proti ruševinam, izmenjava talcev do torka

    Hamas ima 72 ur za izpustitev vseh 20 še živih izraelskih talcev, Izrael mora v tem času izpustiti 1700 Palestincev, ki so jih izraelske sile ugrabile.
    Boštjan Videmšek 10. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravnica

    Umrla je Milena Špela Kristan

    Zdravnica in gornica je v Himalaji zgradila ambulanto.
    13. 10. 2025 | 16:59
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nasilje nad ženskami

    Poslanec Prednik po hudih obtožbah o nasilju odstopa kot poslanec

    Nekdanja predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon je komentirala Prednikov primer in poudarila ničelno toleranco do nasilja.
    13. 10. 2025 | 10:27
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Novice  |  Slovenija
    Evropska unija

    V Bruslju Sloveniji odobrili izplačilo dodatnih 440 milijonov evrov za okrevanje

    Evropska komisija je potrdila, da je Slovenija izpolnila vseh 21 mejnikov in šest ciljev, vključenih v zahtevek za izplačilo sredstev.
    14. 10. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    (So)avtorji genocida, mirovniki našega časa

    V ponedeljek so se ljudje veselili tako v Palestini, kot v Izraelu – to je nedvomno zgodovinska redkost. Toda – že danes je nov dan.
    Boštjan Videmšek 14. 10. 2025 | 12:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Izraelska vojska ubila najmanj šest Palestincev kljub prekinitvi ognja

    Zdravstvene oblasti so v Gazi potrdile smrt več ljudi dan po izmenjavi izraelskih talcev in palestinskih ujetnikov.
    14. 10. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (14. 10.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 14. 10. 2025 | 12:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    GZS

    Podjetja že tri mesece čakajo na subvencioniranje skrajšanega delovnika

    GZS je že 14. julija na ministrstvo za delo naslovila poziv, naj v skladu začne postopek aktivacije ukrepa.
    Maja Grgič 14. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Izraelska vojska ubila najmanj šest Palestincev kljub prekinitvi ognja

    Zdravstvene oblasti so v Gazi potrdile smrt več ljudi dan po izmenjavi izraelskih talcev in palestinskih ujetnikov.
    14. 10. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (14. 10.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 14. 10. 2025 | 12:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    GZS

    Podjetja že tri mesece čakajo na subvencioniranje skrajšanega delovnika

    GZS je že 14. julija na ministrstvo za delo naslovila poziv, naj v skladu začne postopek aktivacije ukrepa.
    Maja Grgič 14. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
