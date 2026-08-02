Izraelska vojska v napadih na stanovanjske zgradbe ubila najmanj 13 Palestincev

Izraelska vojska je izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, je danes sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanjske stavbe, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah civilne zaščite je bilo v izraelskih napadih na stanovanjske stavbe okoli polnoči ubitih osem ljudi, več je bilo ranjenih. Še pet ljudi je bilo ubitih v poznejših izraelskih napadih na enklavo. Tarči napadov sta bili zlasti mesti Gaza in Han Junis.

V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in palestinskih gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad Palestinci.

Nove napade je Izrael izvedel po tem, ko je Hamas po pogajanjih pristal na načrt za popolno razorožitev v Gazi. Neimenovan izraelski politični vir pa je v odzivu dejal, da se izraelske sile ne bodo umaknile s t. i. rumene črte v Gazi, dokler se Hamas ne bo dejansko razorožil.