    Svet

    Izraelska vojska z zračnimi napadi ubila 28 Palestincev

    Približno četrtina od ubitih je otrok, tretjina pa žensk. Več ljudi je ujetih pod ruševinami.
    Izrael nadaljuje s pobijanjem civilistov, tudi otrok, kljub premirju. FOTO: Video Obtained By Reuters Via Reuters
    Galerija
    Izrael nadaljuje s pobijanjem civilistov, tudi otrok, kljub premirju. FOTO: Video Obtained By Reuters Via Reuters
    STA
    31. 1. 2026 | 15:01
    2:09
    A+A-

    V izraelskih zračnih napadih na Gazo je bilo danes ubitih najmanj 28 ljudi, med njimi tudi otroci, je sporočila tamkajšnja civilna zaščita. Izraelska vojska je napade potrdila in navedla, da so bili izvedeni kot odgovor na kršitev premirja s strani Hamasa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Nasilje v palestinski enklavi se nadaljuje kljub temu, da je v začetku meseca premirje, ki sta ga ob posredovanju ZDA dosegla Izrael in Hamas, prešlo v drugo fazo. Strani se v tem času medsebojno obtožujeta kršenja dogovora.

    Po navedbah palestinske civilne zaščite so bili tarča današnjih napadov stanovanjski objekti, šotori za razseljene prebivalce, zavetišča in policijska postaja. Med ubitimi je bila približno četrtina otrok in tretjina žensk, več oseb pa naj bi še ostalo ujetih pod ruševinami.

    image_alt
    Druga faza je za prebivalce Gaze le prazna fraza

    Po poročanju AFP je izraelski napad prizadel tudi zavetišče v območju Al Mavasi na jugu Gaze, kjer v šotorih in improviziranih bivališčih živi več deset tisoč razseljenih ljudi. Število žrtev tega napada še ni znano.

    Izraelska vojska je sporočila, da je šlo za povračilne ukrepe po petkovem incidentu v Rafi, ko naj bi iz tunela izstopili oboroženi palestinski borci. Po navedbah vojske so bili tarča današnjega napada poveljniki in pripadniki Hamasa ter Islamskega džihada.

    Izrael je medtem napovedal, da bo v nedeljo znova odprl mejni prehod Rafa med Gazo in Egiptom, vendar le za omejeno gibanje ljudi v obe smeri. Ponovno odprtje prehoda, ki je ključnega pomena za humanitarne organizacije, je del druge faze dogovora o premirju.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Novice  |  Svet
    Šest kilometrov peš po snegu

    Ker ni imel vozovnice po novi ceni, je voznik enajstletnika pustil na cesti v snegu

    Otrok je moral po snegu do doma prepešačiti šest kilometrov, ko je že padal mrak.
    30. 1. 2026 | 11:48
    Šport  |  Zimski športi
    Preiskava

    FIS v Sloveniji preiskuje sovražni govor nad kontrolorjem, ki je ustavil Prevca

    Potem, ko Domnu Prevcu v Oberstdorfu ni dovolil nastopa v prvi seriji, se je nad kontrolorjem FIS vsul plaz kritik, žaljivk in, tako kaže, sovražnega govora.
    30. 1. 2026 | 19:54
    Magazin  |  Zanimivosti
    Slovenska kulinarika

    Italijani ogorčeni: »Made in Italy« bo na olimpijskih igrah kuhal Jezeršek

    V Italiji odmeva, da bo za catering v Cortini d'Ampezzo skrbelo priznano slovensko gostinsko podjetje.
    30. 1. 2026 | 17:42
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    GazaIzraelgenocid

    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
