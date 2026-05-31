Izraelska vojska zasedla strateško pomembno trdnjavo na jugu Libanona

Izraelska vojska je v okviru razširjene kopenske operacije na jugu Libanona danes poročala o napredovanju čez reko Litani in zavzetju strateško pomembne srednjeveške trdnjave Beaufort. Reko Litani je prečkala prvič po letu 2006. Libanonski premier Navaf Salam pa je Izrael obtožil izvajanja »politike požgane zemlje«, poročajo tuje tiskovne agencije.

Oborožene sile so sporočile, da so na območju trdnjave Beaufort pred dnevi začele operacije, da bi odpravile neposredno grožnjo skupnostim v Galileji na severu Izraela v okviru »okrepitve nadzora na jugu Libanona z razširitvijo obrambne črte«. Gre za t. i. rumeno črto, približno deset kilometrov od meje med državama, ki jo je sredi aprila enostransko določil Izrael in tako razširil območje pod svojim nadzorom na jugu Libanona. Izraelske enote so prečkale reko Litani, ki predstavlja naravno mejo demilitariziranega območja med državama in je pod nadzorom mirovnih sil Združenih narodov; operacije zdaj »širijo na nova območja«.

Trdnjavo Beaufort (na sliki), ki leži blizu mesta Nabatieh, je izraelska vojska zasedla med invazijo na Libanon leta 1982 in jo držala v rokah vse do leta 2000, ko se je umaknila z juga Libanona. FOTO: izraelska vojska/Reuters

Izraelski obrambni minister Israel Kac je na omrežju Telegram potrdil zavzetje trdnjave Beaufort. Sporočil je, da so se »44 let po junaški bitki pri Beaufortu in na dan spomina na vojake, ki so padli v prvi libanonski vojni leta 1982, enote vrnile na vrh Beauforta in tam znova izobesile izraelsko zastavo«. »Pod vodstvom premierja Benjamina Netanjahuja in pod mojim vodstvom je izraelska vojska razširila operacije v Libanonu, prečkala reko Litani in zavzela Beaufort – eno najpomembnejših strateških točk za obrambo naselij v Galileji in zagotavljanje varnosti naših sil,« je zapisal Kac.

Trdnjavo Beaufort, ki leži blizu mesta Nabatieh, je izraelska vojska zasedla med invazijo na Libanon leta 1982 in jo držala v rokah vse do leta 2000, ko se je umaknila z juga Libanona, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Reko Litani je izraelska vojska prečkala prvič po letu 2006, ko je potekala 34-dnevna libanonska vojna. Na arhivski fotografiji tanki v Galileji na severu Izraela. FOTO: Odd Andersen/AFP

Libanonski premier Navaf Salam je v televizijskem nagovoru v soboto poudaril, da Izraelu »politika požgane zemlje in kolektivnega kaznovanja ne bo prinesla niti varnosti niti stabilnosti«. Kljub temu je zagovarjal nadaljevanje pogajanj z Izraelom, ki po njegovem mnenju predstavljajo »najcenejšo pot« za Libanon. Novi krog pogajanj med predstavniki obeh držav je načrtovan za 2. in 3. junij v Washingtonu.

V skupni izjavi z libanonskim predsednikom Josephom Aounom pa je Salam obsodil Izrael zaradi širjenja napadov ter »nadaljevanja bombardiranja in uničevanja stanovanj in zgodovinskih spomenikov z buldožerji«.

Po podatkih libanonskih oblasti so izraelski napadi v Libanonu od začetka izbruha zadnjih sovražnosti s šiitskim gibanjem Hezbolah 2. marca zahtevali že 3371 življenj. Izraelska vojska je danes sporočila, da je bil v napadu z dronom na jugu Libanona v soboto ubit njen pripadnik, s čimer je skupno število mrtvih v vrstah izraelskih sil od 2. marca naraslo na 25. Vojska je pri tem pred zadnjo operacijo k evakuaciji pozvala še prebivalce južno od reke Zahrani.