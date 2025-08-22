Za Gazo, tri okoliška mesta in nekaj taborišč tudi uradno razglasili lakoto

V nadaljevanju preberite:

Politično in vojaško dodobra oslabljeni Hamas je pogoje za prekinitev ognja, ki so jih postavili egiptovski, katarski in ameriški pogajalci, pred kratkim pa so vanje privolile tudi izraelske genocidne oblasti, sprejel že pred petimi dnevi – pogoje, ki do zdaj niso vključevali razorožitve, kar je izraelski poziv k predaji palestinskega gibanja in absoluten dokaz, da predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu s svojimi genocidnimi ministri nima niti najmanjšega namena prekiniti absolutne groze v Gazi. Nasprotno.