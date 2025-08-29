Izraelske ladje ne smejo v turška pristanišča, letala pa ne v zračni prostor

Turčija zaradi izraelskih operacij v Gazi izraelskim ladjam več ne dovoli uporabe svojih pristanišč, izraelskim letalom pa ne vstopa v svoj zračni prostor, je danes sporočil turški zunanji minister Hakan Fidan. Odločitev je pozdravilo palestinsko islamistično gibanje Hamas, pri čemer je druge države pozvalo k zaostritvi ukrepov proti Izraelu.«

Hakan Fidan. FOTO: Handout/AFP

»Naša pristanišča smo zaprli za izraelske ladje. Turškim ladjam ne dovolimo vplutja v izraelska pristanišča. Tovornim ladjam, ki prevažajo orožje in strelivo za Izrael, ne dovolimo več vstopa v naša pristanišča, izraelskim letalom pa ne vstopa v naš zračni prostor,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na izredni seji turškega parlamenta o vojni v Gazi dejal Fidan.

Turčija je zaradi vojne v Gazi trgovinske odnose z Izraelom omejila že marca lani, Fidan pa je danes dejal, da so te odnose popolnoma prekinili. Po turških statističnih podatkih je sicer trgovinska menjava med državama leta 2023 znašala sedem milijard dolarjev, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

AFP še poroča, da je veliko izraelsko ladjarsko podjetje ZIM v ponedeljek sporočilo, da je prejelo obvestilo turških pristaniških oblasti, da »ladje, ki so v lasti, ki jih upravljajo ali izkoriščajo subjekti, povezani z Izraelom, ne bodo več smele pristajati v turških pristaniščih«.

Hamas je odločitev Turčije pozdravil. Turčijo, arabske in islamske države ter »države svobodnega sveta« je ob tem pozval k zaostritvi sankcij proti Izraelu, prekinitvi vseh odnosov z njim in k njegovi izolaciji, »da bo prisiljen končati genocid in uničenje Gaze«.