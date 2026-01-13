Izraelske oblasti odredile rušenje igrišča v begunskem taborišču

Izraelske oblasti so odredile rušenje nogometnega igrišča v begunskem taborišču Aida pri Betlehemu. Otroci opozarjajo, da izgubljajo edini prostor za igro, poroča Reuters..

Nogometno igrišče v prenatrpanem begunskem taborišču Aida na zasedenem Zahodnem bregu je eden redkih odprtih prostorov, kjer se lahko palestinski otroci igrajo in trenirajo.

Igrišče upravlja mladinski center Aida in se nahaja v neposredni bližini betonskega ločitvenega zidu, ki ga je Izrael zgradil na Zahodnem bregu. Izraelska vojska je 31. decembra izdala odločbo o rušenju, saj naj bi bilo igrišče zgrajeno brez dovoljenja na območju, kjer velja prepoved gradnje.

Palestinska najstnica kaže odredbo za rušenje igrišča. FOTO: Ammar Awad/Reuters

»Če bodo igrišče porušili, bodo uničili naše sanje in našo prihodnost. Drugje ne moremo igrati, v taborišču ni prostora,« je dejala Rital Sarhan, 13-letna članica dekliške nogometne ekipe v taborišču Aida.

Mohammad Abu Srour, upravnik mladinskega centra Aida, je povedal, da je vojska upravljavcem dala sedem dni časa, da igrišče porušijo sami. Takšna praksa je po njegovih besedah pogosta: če Palestinci objektov ne odstranijo sami, to stori vojska, nato pa jim izstavi račun za stroške rušenja.

Palestinskio begunsko taborišče Aida zid ločuje od Jeruzalema. FOTO: Ammar Awad/Reuters

Po navedbah Abu Srourja so vojaki ob vročitvi odločbe prebivalcem povedali, da igrišče predstavlja grožnjo ločitvenemu zidu in varnosti Izraelcev. »Ne vem, kako je to mogoče,« je dodal.

Rušenja palestinskih objektov na Zahodnem bregu že dolgo sprožajo mednarodne kritike. Dogajanje poteka ob naraščajočih strahovih Palestincev, da Izrael načrtno pripravlja formalno priključitev Zahodnega brega, ozemlja, ki ga je zasedel v vojni leta 1967.

Zid ločuje od okupiranega Zahodnega brega, rušenje pomeni za mnogi označujejo za vojni zločin. FOTO: Ammar Awad/Reuters

Izrael je v začetku leta 2025 pospešil rušenja v begunskih taboriščih, kar je po podatkih povzročilo razselitev približno 32.000 prebivalcev v osrednjem in severnem delu Zahodnega brega. Organizacija Human Rights Watch je takšna dejanja označila za vojni zločin, medtem ko Izrael trdi, da so rušenja namenjena preprečevanju militantnih dejavnosti.