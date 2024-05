Izraelske povojne okupacijske ambicije v Gazi

V nadaljevanju preberite:

Na ulicah Rafe, ki so jih izraelske sile zasedle s tanki, so danes ves dan potekali spopadi med izraelsko vojsko in pripadniki Hamasa. Nad predeli mesta na skrajnem jugu območja Gaze, od koder ljudje še niso (ponovno) zbežali, ves čas letijo izraelski brezpilotniki, ki namesto vojakov opravljajo tudi vlogo ostrostrelcev. Izrael zadnjih nekaj dni izvaja napade vzdolž celotne palestinske enklave. Marsikje potekajo srditi spopadi s pripadniki Hamasa, ki po slabih osmih mesecih strahovitih izraelskih napadov še vedno niso vojaško poraženi. Kaj šele – politično.