Izraelske sile pustošijo po mošeji Al Aksa

Izraelske varnostne sile so v noči na četrtek že drugič v dveh dneh vdrle v mošejo Al Aksa v starem mestnem jedru Jeruzalema, kjer se je več tisoč palestinskih vernikov zbralo med molitvami ob muslimanskim svetem mesecu ramadan. Izraelske enote so z brutalnim, toda sistematičnim nasiljem v eni uri razgnale vernike. Več deset je bilo poškodovanih, okoli 400 pa priprtih.

Bilo je le vprašanje časa, kdaj bo predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu s skrajno desnimi pribočniki začel akcijo reševanja silovite notranjepolitične krize, ki jo je takoj po vrnitvi na oblast zakuhal z napovedano reformo – dejansko pa razgradnjo – pravosodnega sistema. Bilo je namreč kristalno jasno, da bo, kot že tolikokrat do zdaj, poskušal preusmeriti pozornost drugam, najverjetneje k izzivanju nasilja na okupiranem Zahodnem bregu, na območju Gaze in, v času tako muslimanskih kot judovskih verskih praznikov, na ozemlju mošeje Al Aksa, ključnega simbola palestinske nacionalne identitete v jeruzalemskem starem mestnem jedru. In točno to se je zgodilo.