Izraelske sile ubile tri Palestince, menijo, da Hamas krši mirovni dogovor

Po navedbah policije so operacijo, v kateri so bili ubiti trije Palestinci, izvedli v vasi Kafr Kud pri Dženinu. Trdijo, da so bili člani teroristične celice, ki naj bi načrtovala napad in bila del teroristične organizacije, ki deluje v begunskem taborišču v Dženinu. Po končani operaciji so njihovo skrivališče v jami obstreljevali z vojaškimi letali.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je operacijo pozdravil in poudaril, da je vojski ukazal sprejetje vseh ukrepov proti terorističnim grožnjam in terorizmu na Zahodnem bregu, ki ga Izrael nezakonito zaseda od leta 1967.

Razmere na Zahodnem bregu še slabše

Od začetka izraelske ofenzive v Gazi pred dvema letoma so se razmere na Zahodnem bregu poslabšale. Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje je bilo v izraelskih vojaških operacijah in oboroženih spopadih ubitih najmanj 988 Palestincev. V istem obdobju, torej od začetka izraelske ofenzive v Gazi, je bilo po izraelskih podatkih v incidentih ubitih 43 Izraelcev, med njimi tudi vojaki.

Izraelska vojska je lani pozimi začela obsežne operacije proti palestinskim oboroženim skupinam v begunskih taboriščih na severu Zahodnega brega. Pri tem je uničila več deset poslopij, več deset tisoč Palestincev se je moralo razseliti.

Izrael obtožuje Hamas kršitve mirovnega dogovora

»Po zaključku identifikacijskega postopka zjutraj je bilo ugotovljeno, da sinoči vrnjeni posmrtni ostanki pripadajo pokojnemu talcu Ofirju Carfatiju, ki je bil pred približno dvema letoma vrnjen iz Gaze v vojaški operaciji,« je sporočil urad Benjamina Netanjahuja.

Zaradi tega je palestinsko islamistično gibanje Hamas obtožil kršitve mirovnega dogovora in napovedal, da se bo Netanjahu sestal z obrambnimi uradniki, s katerimi bo razpravljal o »ukrepih Izraela v odgovor na kršitve«.

Tudi Forum družin talcev in pogrešanih je ravnanje Hamasa označil za kršitev mirovnega dogovora. Od izraelskih oblasti pričakuje odločno ukrepanje, so poročali za tiskovno agencijo AFP.

»Kar zadeva posledice za Hamas, trenutno ni nič izključeno, vendar je vse usklajeno v sodelovanju z ZDA, s predsednikom Donaldom Trumpom in njegovo ekipo,« je pozneje dodala predstavnica izraelske vlade.

Dogovor za mir v Gazi predvideva, da bo Hamas vrnil Izraelu vse preostale talce, vključno s posmrtnimi ostanki umrlih. Ob uveljavitvi dogovora v začetku oktobra so kmalu predali 20 še živih talcev, ob upoštevanju današnjih ugotovitev Izraela je doslej vrnil posmrtne ostanke od 15 od 28 talcev.

Palestinsko gibanje je danes sredi dneva sporočilo, da bo okrog 19. ure vrnilo posmrtne ostanke še enega izraelskega talca.

Ob tem so znova zavrnili trditve izraelskih oblasti in družin talcev, da natančno vedo, kje so preostala trupla, in zatrdili, da jih ne morejo najti, ker so številne lokacije v Gazi zaradi uničenja po izraelskem bombardiranju neprepoznavne.

Izrael so prav tako obtožili kršitev dogovora o premirju. Po podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo od začetka njegove uveljavitve v enklavi ubitih najmanj 94 Palestincev.