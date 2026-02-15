Izraelske sile znova kršile premirje, danes ubitih že 11 Palestincev

V izraelskih napadih je bilo davi v Gazi ubitih najmanj 11 ljudi, je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. O smrtih poročajo kljub premirju med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, ki velja od oktobra lani.

Po navedbah civilne zaščite in ministrstva za zdravje v Gazi je bil v enem od izraelskih napadov zadet šotor, v katerem so bili razseljeni prebivalci na severu Gaze, drugi pa se je zgodil na jugu palestinske enklave.

Izraelska vojska je medtem zatrdila, da se je z napadi odzvala na kršitev premirja s strani gibanja Hamas na severu Gaze.

V Gazi od oktobra lani v skladu z mirovnim sporazumom, ki ga je predstavil predsednik ZDA Donald Trump, velja prekinitev ognja. Kljub temu pogosto prihaja do kršitev. Oblasti v Gazi so od oktobra naštele več kot 1600 izraelskih kršitev premirja, od začetka prekinitve ognja pa je bilo v izraelskih napadih po njihovih podatkih v enklavi ubitih več kot 500 Palestincev.