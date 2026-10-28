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    Svet

    Izraelske volitve: Netanjahu v rahli prednosti, poziva k desničarski vladi

    Po nekoliko več kot 84 odstotkih preštetih glasov je v prednosti še vedno desni blok premiera Benjamina Netanjahuja, ki je osvojil 54 sedežev.
    Tesen boj, nobeden od kandidatov nima večine. FOTO: Jewel Samad/AFP
    Galerija
    Tesen boj, nobeden od kandidatov nima večine. FOTO: Jewel Samad/AFP
    R. I.
    28. 10. 2026 | 06:57
    28. 10. 2026 | 12:56
    10:01
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    Po torkovih parlamentarnih volitvah v Izraelu še vedno ni jasnega zmagovalca, poročajo BBC in drugi tuji mediji.  Vzporedne volitve so sicer kazale, da niti dolgoletnemu premieru Benjaminu Netanjahuju niti izzivalcu, nekdanjemu načelniku generalštaba Gadiju Ajzenkotu, ne bo uspelo zagotoviti parlamentarne večine.

    Delni uradni rezultati že od jutra kažejo nekoliko drugačno razmerje moči.

    Po nekoliko več kot 84 odstotkih preštetih glasov na torkovih parlamentarnih volitvah v prednosti ostaja desni blok premiera Benjamina Netanjahuja, ki je osvojil 54 sedežev. Opozicija pod vodstvom nekdanjega načelnika generalštaba izraelske vojske Gadija Ajzenkota je osvojila 49, arabski stranki pa skupno 17 sedežev, poroča časnik Times of Israel.

    Netanjahujeva stranka Likud je glede na delne izide najmočnejša stranka in si je zagotovila 27 poslanskih sedežev. Sledi ji sredinska stranka Jašar pod vodstvom Ajzenkota, ki je osvojila 22 sedežev. Po sedanjih ocenah Netanjahujevemu bloku pripada 54, Eisenkotovemu pa 49 poslanskih sedežev v 120-članskem knesetu.

    Visoka volilna udeležba

    Po zadnjih podatkih je bila volilna udeležba 77,7-odstotna, najvišja po letu 1999. Glasovalo je 5.695.682 volivcev od skupno 7.331.981 volilnih upravičencev. Med pripadniki izraelske vojske je bila volilna udeležba 79,9-odstotna, kar je 6,2 odstotne točke več kot na volitvah leta 2022, so sporočile izraelske obrambne sile (IDF). 

    V izjavi so navedle, da so v vojaških oporiščih in na območjih bojnih operacij po državi uredile 809 volišč. Po izraelski volilni zakonodaji je vsak volivec praviloma vezan na določeno volišče, na katerem lahko odda svoj glas. V izjemnih okoliščinah pa nekateri lahko glasujejo na posebnih voliščih, na katerih sicer niso registrirani. Med upravičenci do te izjeme so tudi pripadniki izraelske vojske, navaja Al Džazira.

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    Zgodovinske, usodne izraelske volitve

    Arabski stranki bi lahko odločali o prihodnji vladi

    Kot poroča Guardian, bi se Ajzenkot, če njegov blok ne bo dosegel večine, lahko znašel pred zahtevnimi pogajanji z arabskima strankama. Toda takšen dogovor bi bil politično zapleten, saj je v preteklosti tudi sam trdil, da stranke pod arabskim vodstvom ne izpolnjujejo sionističnih meril za sodelovanje v vladi. Netanjahu je možnost vlade, odvisne od podpore arabskih strank, že zavrnil.

    Ajzenkot je dejal, da so »napisali zgodovino«, Netanjahuja pa pozval, naj upošteva odločitev volivcev in se umakne iz politike. FOTO: Jack Guez/AFP
    Ajzenkot je dejal, da so »napisali zgodovino«, Netanjahuja pa pozval, naj upošteva odločitev volivcev in se umakne iz politike. FOTO: Jack Guez/AFP

    Voditelj Združene arabske liste Mansur Abas, čigar stranka je leta 2021 že sodelovala v vladi, upa, da bo z opozicijskim blokom mogoče doseči parlamentarno večino.

    Poziv k sodelovanju z arabskimi strankami za odstavitev Netanjahuja

    Jair Golan, vodja glavne izraelske levičarske stranke Demokrati, je ob nadaljevanju štetja glasov pozval k sodelovanju z arabskimi strankami, da bi z oblasti odstavili Netanjahuja.

    Druge stranke opozicijskega bloka so do zdaj zavračale sodelovanje z arabskimi strankami. »Ne smemo več sprejemati Netanjahujeve rasistične delitve med judovskimi in arabskimi glasovi,« je Golan zapisal na družbenem omrežju x. Dodal je, da imajo odgovornost in priložnost, da v sodelovanju z arabskimi državljani Izraela sestavijo vlado sprememb.

    Volitve so priložnost, da palestinski državljani Izraela spoznajo svojo moč

    Aida Tuma Sulejman, nekdanja poslanka kneseta iz levičarske arabsko-judovske stranke Hadaš, je dejala, da prvi volilni rezultati »natančno odražajo globoko krizo v Izraelu in kažejo, kako globoko se je desnica zakoreninila v družbi«, navaja Al Džazira.

    Za ta medij je dejala, da je osupljivo, kako je Netanjahujeva stranka po treh letih genocida in po tem, ko je Netanjahu sprožil tudi tako imenovano pravosodno reformo, še vedno lahko vodilna stranka v Izraelu. Po njenem mnenju je še pomembnejše spoznanje, da so palestinski državljani Izraela na tokratnih volitvah prepoznali svojo politično moč. Meni, da je po štirih letih zatiranja ključno, da palestinski državljani Izraela razumejo, da jih pri političnem odločanju ni več mogoče postavljati na stranski tir.

    »Ti rezultati so vsem prebivalcem Izraela pokazali, da mora vsakdo, ki želi doseči resnične spremembe, v politično enačbo vključiti tudi palestinske državljane. Brez njih v Izraelu ne bo resničnih sprememb,« je poudarila Aida Tuma Sulejman.

    Guardian piše, da je ena od možnosti tudi oblikovanje manjšinske vlade, ki bi se pri posameznih glasovanjih opirala na podporo arabskih poslancev. Skupna lista je že nakazala, da se ne bi neposredno vključila v koalicijo, pripravljena pa bi bila zagotoviti parlamentarno podporo vladi, ki bi Netanjahuja odstranila z oblasti.

    Izrael je notranjepolitično razdeljen, a enoten glede Palestine

    Čeprav je Izrael glede številnih notranjepolitičnih vprašanj razdeljen, je enoten v odnosu do Palestincev, sosednjih arabskih držav in Irana, je za Al Džaziro dejal Rami Khoury z Ameriške univerze v Bejrutu.

    Ob poročilih, da Netanjahujev Likud postaja največja parlamentarna stranka, je ocenil, da njegova podpora izvira iz »sionistične tradicije apartheida, priključevanja ozemelj, ekspanzionizma in rasizma«. Dodal je, da bodo prihodnja koalicijska pogajanja osredotočena predvsem na boj za oblast.

    »To so poklicni politiki. To so ljudje, katerih moralo in moralni kompas določa izvajanje oblasti,« je poudaril. »Prav za to bo šlo pri oblikovanju koalicije v naslednjih dveh ali treh tednih.« O Gadiju Ajzenkotu, protikandidatu Netanjahuja, je dejal, da njegova vojaška preteklost ne daje jasnega odgovora, kako bi ravnal kot politični voditelj: »Verjetno bo svojo retoriko prilagodil.«

    Ajzenkot posvaril pred izrabo varnostnih razmer

    Na sedežu Ajzenkotove stranke Jašar v Tel Avivu so privrženci po objavi rezultatov vzporednih volitev vzklikali »Bibi, pojdi domov!«, saj so prve napovedi opoziciji pripisovale majhno prednost.

    Ajzenkot je dejal, da so »napisali zgodovino«, Netanjahuja pa je pozval, naj upošteva odločitev volivcev in se umakne iz politike. Po poročanju Guardiana ga je opozoril tudi, naj izraelske varnosti ne izrablja za politične potrebe. Britanski časnik navaja, da je to verjetno povezano z bojaznijo, da bi premier politično negotovost lahko izkoristil za novo vojaško operacijo proti Iranu.

    Netanjahu je na povolilnem zborovanju v Jeruzalemu nastopil nekoliko po tretji uri zjutraj in privržencem zagotovil, da bodo uradni rezultati pokazali, da je »Likud največja stranka v Izraelu«. Pozval je k oblikovanju »močne, desničarske nacionalne vlade« in dodal, da vlade, ki bi bila odvisna od podpore palestinskih strank, ne bi smeli oblikovati, njegove besede povzema Guardian.

    Guardian navaja​, da je pet namignil tudi na možnost nadaljnjih napadov na Iran in dejal, da ima Izrael skupaj z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom edinstveno priložnost za trajno odpravo iranske grožnje.

    FOTO: Ammar Awad/Reuters
    FOTO: Ammar Awad/Reuters

    Na volitve se je odzval tudi Donald Trump, ki je Netanjahuja podprl v zadnjem delu kampanje. Dejal je, da je slišal, da se je izraelski premier dobro izkazal, a priznal, da je za dokončne ocene še prezgodaj.

    Vlada narodne enotnosti ali nove volitve?

    Guardian med možnimi razpleti omenja oblikovanje vlade narodne enotnosti, v kateri bi Netanjahu opustil sodelovanje s skrajno desnimi in ultraortodoksnimi zavezniki ter se povezal z Ajzenkotom, s katerim imata več skupnih stališč do varnostnih vprašanj.

    Politični analitik televizije Channel 12 Amit Segal meni, da bi bilo Netanjahujev poziv k združitvi »sionistične večine« mogoče razumeti tudi kot ponudbo Ajzenkotu. Podoben dogovor je Netanjahu leta 2020 sklenil z Benijem Gancem, a je njuna vlada po približno letu dni razpadla. Tokrat bi takšnemu povezovanju močno nasprotoval predvsem opozicijski blok, ki je kampanjo gradil na Netanjahujevem odhodu.

    Glasove še vedno štejejo. Po poročanju Guardiana naj bi bilo na posebnih voliščih, predvsem med vojaki, oddanih od 600.000 do 650.000 glasovnic, ki jih predvidoma ne bodo vseh prešteli pred četrtkom.

    Po potrditvi končnih rezultatov bo izraelski predsednik Jicak Hercog mandat za sestavo vlade podelil kandidatu z največ možnostmi za oblikovanje koalicije. Ta bo imel na voljo 28 dni, rok pa je mogoče podaljšati za še dva tedna.

    Če nobenemu kandidatu ne bo uspelo sestaviti vlade, bodo morda nove volitve. Izraelci so med letoma 2019 in 2022 zaradi politične nestabilnosti volili kar petkrat.

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    Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
    23. 10. 2026 | 08:34
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    Tudi v Sloveniji je to možno: poglejte, kako so se tega lotili v Škofji Loki

    Lokalne skupnosti iščejo nove načine, kako iz obstoječih virov razviti rešitve za okolje, gospodarstvo in prebivalce.
    26. 10. 2026 | 09:13
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    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
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    Kripto kot začimba, ki izboljša celoten portfelj

    Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
    27. 10. 2026 | 05:00
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    Novice  |  Slovenija
    NOVOSTI

    Prihajajo nova pravila. Kaj čaka slovenska podjetja?

    Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
    19. 10. 2026 | 09:10
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Kam s prihranki za prihodnost?

    UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
    22. 10. 2026 | 10:15
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Preverjene ponudnike najdete na 1818.si

    Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
    Promo Delo 26. 10. 2026 | 09:07
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Je čas za nov avto? Naredite korak naprej

    Preverite ugodnosti kampanje Pametna izbira Hyundai, možnosti menjave starega vozila in ponudbo zimskih pnevmatik za en evro.
    23. 10. 2026 | 09:20
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    Magazin  |  Zanimivosti
    SUMLJIVA SPOROČILA

    Skoraj 2000 primerov v enem letu. Je čas za paniko?

    Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 11:29
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

    Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
    22. 10. 2026 | 14:21
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    15. 10. 2026 | 13:14
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

    Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
    Promo Delo 27. 10. 2026 | 12:23
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