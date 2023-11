Izraelski brezpilotniki sejejo smrt

Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu:

7.45 Pomanjkanje goriva ogroža humanitarno operacijo

Agencija ZN za palestinske begunce UNRWA je sporočila, da je v skladišču zmanjkalo goriva, ki ga uporablja za oskrbo.

Direktorica za komunikacije Juliet Touma je za BBC povedala, da bo to ogrozilo največjo humanitarno operacijo na območju Gaze.

Pravi, da to pomeni, da UNRWA jutri zjutraj ne bo mogla prevzeti pomoči, ki so jo na ozemlje pripeljali tovornjaki iz Egipta: »Ne bomo mogli voziti naših avtomobilov in dostavljati moke v pekarne, ne bomo mogli dati goriva zdravstvenim ustanovam - to smo storili danes, to je bila zadnja vožnja.« Pri njih se skriva 780.000 ljudi, ki jim ne bodo mogli pomagati.

Palestinski begunci na jugu Gaze. FOTO: Foto Mahmud Hams/AFP

Touma pravi, da je UNRWA uporabljala gorivo iz zasebnega sektorja in dobivala tudi gorivo iz skladišča v »tesnem sodelovanju« z izraelskimi oblastmi, zdaj pa je »tudi tega zdaj zmanjkalo«.

Na vprašanje o mehanizmih, ki so jih ZDA omenile za oskrbo z gorivom, je preprosto odgovorila: »Gorivo potrebujemo zdaj, zdaj.«

7.25 Jordanski kralj Abdulah proti vojaškim ali varnostnim rešitvam

Jordanski kralj Abdulah je zavrnil vse načrte Izraela, da bi zasedel dele Gaze ali ustvaril varnostna območja znotraj ozemlja.

Monarh je visokim politikom v kraljevi palači povedal, da za konflikt med Izraelom in Palestinci ne more biti »nikakršne vojaške ali varnostne rešitve«, poročajo državni mediji.

Po njegovih besedah ​​je glavni vzrok krize izraelsko zanikanje »legitimnih pravic« Palestincev.

»Rešitev se začne od tam in vsaka druga pot je obsojena na neuspeh in na še več nasilja in uničenja,« je še dejal.

Jordanija je dom velikega števila palestinskih beguncev.

7.00 Predsednik Indonezije pozval ZDA, naj storijo več za Gazo

Predsednik Indonezije Joko Widodo je v ponedeljek v Beli hiši predsednika ZDA Joeja Bidna javno pozval, naj ZDA pomagajo končati »grozodejstva v Gazi«. Zavzel se je tudi za takojšnjo prekinitev ognja v palestinski enklavi, dogajanje v kateri je zasenčilo druge teme bilateralnega srečanja, namenjenega izboljšanju odnosov med državama.

»Indonezija poziva ZDA, naj storijo več za zaustavitev grozodejstev v Gazi. Prekinitev ognja je nujna za dobrobit človeštva,« je dejal predsednik največje muslimanske države na svetu, ki se bo skupaj z Bidnom ta teden v San Franciscu udeležil vrha držav članic Azijsko-pacifiškega foruma o gospodarskem sodelovanju (Apec).

Indonezijski predsednik Joko Widodo. FOTO: Leah Millis/Reuters

Widodo je že v nedeljo izjavil, da Bidnu prinaša odločno sporočilo z vrha arabskih in muslimanskih voditeljev v Rijadu, kjer so obsodili dejanja Izraela in zahtevali prekinitev ognja. Dejal je tudi, da Bidnu prinaša sporočilo palestinskega premierja Mahmuda Abasa.

Biden se je v svojem nagovoru novinarjem v Ovalni pisarni Bele hiše osredotočil na načrte za nadgradnjo gospodarskega in drugega sodelovanja z Indonezijo v strateško partnerstvo. ZDA namreč sestavljajo zavezništva v regiji Azije in Pacifika za omejitev širjenja vpliva Kitajske.

Biden in Widodo sta se med drugim pogovarjala o ključnih mineralih za akumulatorje električnih avtomobilov in o drugih tehnologijah čiste energije, kjer ima Indonezija velike rezerve.

Widodo in drugi voditelji bodo v sredo na vrhu Apeca pozorno spremljali sestanek med Bidnom in kitajskim predsednikom Xi Jinpingom v času, ko si ZDA in Kitajska po izjavah državnih uradnikov prizadevata za izboljšanje odnosov, obenem pa si obe prizadevata za zavezništva s pomembnimi državami, kot je Indonezija.

Indonezija je deležna velikih vlaganj in posojil od Kitajske, med drugim za projekte infrastrukture.

6.55 Palestinci ubiti v mestu na Zahodnem bregu

V zadnjih urah je bilo več poročil o ubitih Palestincih v zasedenem mestu Tulkarm na Zahodnem bregu, poroča BBC.

Najmanj trije ljudje so bili ubiti v napadu izraelskega brezpilotnega letala v torek zgodaj zjutraj, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa.

Medtem je bilo med izraelsko vojaško operacijo okoli mesta ubitih še pet drugih, poroča AFP, ki se sklicuje na direktorja lokalne bolnišnice, kjer so zabeležili smrti. Pet moških je bilo starih od 21 do 29 let, je dejal uradnik.

Med poročili o nasilnih spopadih je prišlo do množične namestitve izraelskih vojakov na območje.