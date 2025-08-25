Izraelski heroj zahteva mir in rešitev dveh držav

V nadaljevanju preberite:

Ko izraelski opozicijski voditelj Jair Golan javno kritizira Netanjahujevo operacijo v Gazi, lahko vojni psi iz vlade le molče škrtajo z zobmi. Golanovih ostrih kritik ne morejo utišati z oguljenimi očitki, da je antisemit, podpornik Hamasa in podobno, ker si je 7. oktobra 2023 prislužil status heroja, ko se je kot upokojeni general reaktiviral in s puško v roki z območja festivala Nova, kjer je življenje izgubilo 378 ljudi, rešil številne mlade udeležence dogodka. Zdaj Golan glasno zahteva mir, pogajanja in rešitev z dvema državama.

Predsednik izraelskih Demokratov Jair Golan je mož in oče petih otrok. Ko je po 38 letih aktivne službe v izraelski vojski slekel uniformo, se je upokojil s činom generalmajorja. Čeprav je bil na začetku vojaške kariere sprejet na letalsko akademijo, si je izbral bolj tvegano službo v elitni padalski brigadi. Pred vojaško upokojitvijo je bil namestnik načelnika generalštaba, a pot na vrh vojske si je zaprl leta 2016 z javno kritiko dogajanj v izraelski družbi, ki jih je primerjal s stanjem v Nemčiji v 30. letih prejšnjega stoletja. Ko je slekel uniformo, je bil veteran devetih vojn.

Sedmega oktobra 2023 pa je prosil za reaktivacijo in vstopil v deseto vojno, s svojim avtom in puško v roki se je odpravil reševat udeležence rave festivala, ki so jih zajeli islamistični skrajneži, teroristi Hamasa. Priboril si je status narodnega heroja, po njem so poimenovali ulico, na stene pa rišejo njegovo podobo v zeleni opravi supermana.

Zdaj v politiki bije že enajsto vojno, tokrat proti desničarskim skrajnežem v izraelski politiki, prejšnji teden je vložil tožbo proti grafičnemu oblikovalcu, ki ga je upodobil kot podpornika Hamasa.