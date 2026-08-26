Izraelski načrt: popolna aneksija Zahodnega brega

Brutalni napadi na palestinsko prebivalstvo in kraja zemlje so del dolgoročne in sistematične izraelske politike na okupiranem Zahodnem bregu.
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Izraelska vojska je v sredo zasedla sedež agencije Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA) v Ramali. FOTO: AFP
Nasilje izraelskih varnostnih sil in nezakonitih judovskih priseljencev na okupiranem Zahodnem bregu se iz dneva v dan zaostruje. V zadnjih treh letih je bilo na Zahodnem bregu ubitih več kot tisoč Palestincev, med njimi 200 otrok, toda dogajanje na okupiranih območjih je bilo ves čas v senci genocida na območju Gaze.
Izraelske mesijansko-kolonialne oblasti, ki jim ni mar za mednarodno humanitarno pravo ali konvencije Združenih narodov, so te razmere s pridom izkoristile za širitev okupacije. Cilj stopnjevanja nasilja in pospešene kraje palestinske zemlje je jasen: popolna izraelska aneksija od leta 1967 okupiranega Zahodnega brega.
Na okupiranem Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu trenutno živi 780.000 nezakonitih judovskih priseljencev. Na Zahodnem bregu je 192 nezakonitih ...
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