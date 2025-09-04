Izraelski napad je preživel le triletni Ibrahim

Med strahovitim izraelskim bombardiranjem ter tankovskem in topniškem obstreljevanju mesta Gaze umirajo celotne družine. Število žrtev velike izraelske ofenzive strmo narašča in še bolj bo, saj reševalci zaradi stalnih izraelskih napadov ne morejo priti do ranjencev. Po poročanju očividcev je med ruševinami ujetih več sto ljudi. Trupla ležijo tudi po uničenih ulicah in cestah.

Enega izmed napadov na stanovanjsko poslopje v zahodnem delu mesta Gaza je od vseh družinskih članov, ki so bili prisotni, preživel le triletni Ibrahim. Živega so našli pod ruševinami. Izgubil je mamo, očeta, brate in sestre, … Ibrahim je eden od 49.000 palestinskih otrok, ki je v izraelskih napadih izgubil enega ali oba starša.