V izraelskih napadih v Jemnu umrlo 31 novinarjev in medijskih delavcev

V izraelskih napadih na pisarne časopisa v Jemnu je umrlo 31 novinarjev in medijskih delavcev, danes piše britanski Guardian. Odbor za zaščito novinarjev (CPJ) je v petek sporočil, da je bil to najsmrtonosnejši napad na novinarje v zadnjih 16 letih.

Izraelska vojska je avgusta na območju Gaze ubila pet novinarjev Al Džazire. Izrael je sicer dotlej – od začetka vojne 7. oktobra 2023 – ubil že 237 novinarjev, je poročal medijski urad v Gazi.

Umrlo najmanj 35 ljudi

Izrael je 10. septembra napadel medijski kompleks v Sani, glavnem mestu Jemna, kjer so imeli prostore trije mediji, povezani s hutijevci. Po besedah glavnega urednika publikacije so člani tiskovnega oddelka jemenske vojske ravno zaključevali tedensko tiskano izdajo, kar je povečalo število novinarjev, prisotnih med napadom.

V napadu je po podatkih hutijevskega ministrstva za zdravje umrlo najmanj 35 ljudi, vključno z otrokom, ki je spremljal novinarja v pisarno, 131 pa je bilo ranjenih. Vsi novinarji so delali bodisi za časopis 26. september, povezan s hutijevci, bodisi za časopis Jemen.

Napad je bil drugi najsmrtonosnejši napad na novinarje, kar jih je CPJ kdaj zabeležil, takoj za pokolom v Maguindanau na Filipinih leta 2009.

FOTO: Khaled Abdullah/Reuters

Za izrael le »vojaški cilji«

»To je brutalen in neupravičen napad, ki je ciljal na nedolžne ljudi, katerih edini zločin je bilo delo na medijskem področju, oboroženi le s svojimi peresi in besedami,« je za CPJ povedal Naser al Kadri, glavni urednik časopisa 26. september.

Ubijanje novinarjev ali medijskih delavcev, tudi tistih, ki so povezani z oboroženimi skupinami, je v nasprotju z mednarodnim humanitarnim pravom, razen če neposredno sodelujejo v sovražnostih.

Izraelska vojska je v izjavi sporočila, da je napadla »vojaške cilje« v Sani, med katerimi je bil tudi oddelek za odnose z javnostmi hutijevcev, ki je širil »psihološki teror«. Dodali so, da so bili napadi povračilo za nenehne hutijevske napade na Izrael, za katere hutijevci pravijo, da so izraz »solidarnosti« s Palestinci med vojno v Gazi.