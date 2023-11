Izraelski obrambni minister Bejrutu zagrozil z usodo Gaze

Izraelski obrambni minister Joav Galant je v soboto libanonsko oboroženo gibanje Hezbolah opozoril, da se »igra z ognjem«, ko obstreljuje severni Izrael. Prebivalcem Libanona je sporočil, da bi lahko bila, če voditelj Hezbolaha Hasan Nasralah stori napako, »usoda Bejruta enaka usodi Gaze«, ki jo izraelske sile napadajo zadnjih pet tednov.

Po Galantovih besedah so se provokacije na severu države spremenile v agresijo. Kot je poudaril, glavnina izraelskih letalskih sil več ni aktivna nad Gazo, zato se lahko aktivirajo severneje, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Ministrove grožnje je ponovil tudi premier Benjamin Netanjahu, ki je omenjeni šiitski organizaciji v Libanonu sporočil, da bi bila vojna z Izraelom njena največja napaka.

Od 8. oktobra na območju izraelsko-libanonske meje poteka najsilovitejše medsebojno obstreljevanje od vojne leta 2006. Nasralah je v soboto razkril, da je Hezbolah proti Izraelu uporabil nove vrste orožja ter obljubil, da bo ohranil pritisk na južno sosedo.

Hezbolah je bil kot stranka in oboroženo gibanje ustanovljen s pomočjo Irana leta 1985 v odgovor na izraelsko okupacijo južnega Libanona. Nasralah to gibanje vodi od leta 1992.

WHO izgubila stik z največjo bolnišnico v Gazi

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ponoči izgubila stik z bolnišnico Al Šifa, največjim zdravstvenim kompleksom v Gazi. V luči »grozljivih poročil o ponavljajočih se napadih na bolnišnico« WHO domneva, da njeni kontakti bežijo z območja, ki ga oblegajo izraelske sile. WHO je še enkrat pozvala k prekinitvi ognja.

Generalni direktor organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril na poročila s severa Gaze, kjer naj bi streljali na ljudi, ki bežijo iz bolnišnice. Po zadnjih informacijah je bolnišnica Al Šifa obkrožena z izraelskimi tanki, več bolnišničnih oddelkov pa je bilo tarča napadov.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske je danes v pogovoru za ameriško televizijo CNN sporočil, da so v pogovorih z vodstvom bolnišnice o evakuaciji bolnikov. Direktor bolnišnice Mohamed Abu Salmija je pred tem za katarsko hišo Al Jazeera zanikal, da bi takšno ponudbo dobil.

Izraelske sile trdijo, da se pripadniki palestinskega oboroženega gibanja Hamas skrivajo v tunelih pod bolnišnico. Kot navaja britanski BBC, pa izraelska vojska zanika očitke, da napadajo zdravstvene ustanove.

Bolnišnica Al Šifa je že v soboto sporočila, da so zaradi pomanjkanja goriva ustavili vse dejavnosti. Direktor je povedal, da sta doslej zaradi nedelujočih inkubatorjev umrla dva nedonošenčka. Izrael od napada Hamasa 7. oktobra blokira dobavo goriva v Gazo.

Stanje je zaradi tega kritično tudi v več drugih bolnišnicah na severu Gaze, kjer potekajo intenzivni spopadi med izraelsko vojsko in Hamasom, še poroča Al Jazeera.