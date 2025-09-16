Izrael je začel kopensko ofenzivo proti Hamasu

Izrael je glede na poročila močno okrepil napade na mesto Gaza. Ponoči je bilo menda mesto na severu palestinske enklave tarča tako letal kot topniškega obstreljevanja. Okrepitev ofenzive sledi obisku ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia, ki je izraelskemu premieru Benjaminu Netanjahuju zagotovil neomajno podporo ZDA v boju proti Hamasu.

Preiskovalci Združenih narodov so danes prvič od začetka vojne v Gazi razglasili genocid nad Palestinci. »Prišli smo do zaključka, da se v Gazi izvaja genocid, zanj pa je odgovoren Izrael,« je za AFP dejala Navi Pillay, vodja Neodvisne mednarodne preiskovalne komisije ZN. Za genocid so odgovorni izraelski predsednik Izak Hercog, predsednik vlade Benjamin Netanjahu in nekdanji minister za obrambo Joav Galant na podlagi njihovih izjav in ukazov, je po poročanju Al Džazire še dejala Navi Pillay in dodala: »Ti trije posamezniki so delovali v imenu države, zato je pred zakonom država tudi odgovorna.« V obsežnem poročilu je preiskovalna komisija ugotovila, da Izrael izpolnjuje štiri pogoje, ki opredeljujejo genocid. Mednje spada pobijanje Palestincev v Gazi in povzročanje Palestincem resne telesne in psihične poškodbe, namerno ustvarjanje pogojev, ki bodo načrtno pripeljali do izumrtja etnične skupine, ter sprejemanje ukrepov, ki preprečujejo rojstva med Palestinci, je po navedbah CNN zapisano v poročilu. Vsaj 65.000 Palestincev in Palestink je v Gazi izgubilo življenje od 7. oktobra 2023 glede na podatke palestinskega ministrstva za zdravje. Na ministrstvu ne razlikujejo med civilisti in vojaki, a pravijo, da je največ žrtev žensk in otrok.

Izrael je že pred časom naznanil obsežno ofenzivo za zavzetje mesta Gaze, največjega urbanega središča v opustošeni enklavi. Palestinski mediji so ponoči poročali o močno okrepljenem obstreljevanju. Glede na nekatere navedbe, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije, so menda v mesto vstopili tudi tanki, šlo naj bi za začetek kopenske ofenzive.

Glede na navedbe civilne zaščite so napadi terjali več smrtnih žrtev in ranjenih. Po podatkih Al Džazire je bilo danes ubitih najmanj 48 ljudi, na desetine je ranjenih. Najmanj dva palestinska otroka sta menda umrla zaradi lakote, s čimer se je skupno število mrtvih zaradi lakote in stradanja povzpelo na 425.

Izraelska vojska je potrdila, da sta dve diviziji, ki ju tvori okoli deset tisoč vojakov, v mestu začeli kopensko operacijo oz. novo fazo ofenzive proti Hamasu, katere cilj je uničenje »teroristične infrastrukture« islamističnega gibanja.

»Ponoči smo prešli v naslednjo fazo, glavno fazo načrta za mesto Gaza,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal neimenovan predstavnik vojske. Dodal je, da napredujejo proti središču mesta.

Zvoki eksplozij iz Gaze odmevajo tudi v osrednjem Izraelu, poročajo mediji. FOTO: Amir Cohen/Reuters

Prejšnje faze ofenzive naj bi vključevale nedavne napade na stolpnice in druge visoke stavbe v mestu, ki naj bi jih uporabljal Hamas, navaja portal Times of Israel. Po oceni vojske je v mestu še med dva in tri tisoč pripadnikov gibanja.

Netanjahu je medtem na današnjem zaslišanju v okviru korupcijskega procesa govoril o obsežni in intenzivni oz. »pomembni operaciji« v mestu. Pri tem je menda tudi zaprosil za oprostilno sodbo v tem primeru, navaja portal katarske televizije Al Džazira.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je nato davi sporočil, da Gaza gori. »Izraelska vojska udarja po teroristični infrastrukturi z železno pestjo in vojaki se pogumno borijo, da bi ustvarili pogoje za vrnitev talcev in poraz Hamasa. Ne bomo popustili, dokler ne bo misija končana,« je dodal v zapisu na omrežju X.

Marco Rubio se je iz Izraela zdaj odpravil v Katar. FOTO: Nathan Howard/AFP

Napadi sledijo ponedeljkovemu obisku ameriškega državnega sekretarja Rubia, ki je izraelskemu premieru Netanjahuju zagotovil neomajno podporo ZDA v boju proti Hamasu. Kot je dejal, si prebivalci Gaze sicer zaslužijo boljšo prihodnost, a se ta ne more začeti, dokler palestinsko islamistično gibanje ne bo izkoreninjeno.