    Svet

    Izraelski parlament odprl pot razpravi o priključitvi Zahodnega brega

    Gre za prvo od štirih glasovanj, potrebnih za dokončno sprejetje zakonodaje.
    Palestinske oblasti v Ramali so v odzivu obsodile glasovanje v izraelskem parlamentu. FOTO: Saul Loeb/Reuters
    Galerija
    Palestinske oblasti v Ramali so v odzivu obsodile glasovanje v izraelskem parlamentu. FOTO: Saul Loeb/Reuters
    STA, Iz. R.
    23. 10. 2025 | 09:31
    23. 10. 2025 | 09:58
    3:47
    A+A-

    Izraelski poslanci so v sredo v predhodnem glasovanju odprli pot odločanju o predlogu zakona o priključitvi zasedenega Zahodnega brega. Gre za prvo od štirih glasovanj, potrebnih za dokončno sprejetje zakonodaje.

    Tako palestinske oblasti v Ramali kot ZDA so bile do glasovanja kritične, poročajo tuje tiskovne agencije.

    Po poročanju izraelskih medijev je predsednik vlade Benjamin Netanjahu poslance svoje konservativne stranke Likud pozval, naj o zakonodaji ne glasujejo.

    Stranka je v izjavi glasovanje označila za »še eno provokacijo opozicije, namenjeno škodovanju odnosom z ZDA«.

    Kljub temu so poslanci v 120-članskem knesetu, vključno s člani nekaterih strank Netanjahujeve koalicije, v predhodnem glasovanju potrdili nadaljnje odločanje o dveh predlogih, ki se nanašata na priključitev Zahodnega brega.

    Tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio je posvaril Izrael pred priključitvijo Zahodnega brega. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters
    Tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio je posvaril Izrael pred priključitvijo Zahodnega brega. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

    Prvi predlog, ki ga je sprejelo 32 poslancev proti devetim, se nanaša na priključitev Male Adumima, izraelske naselbine s 40.000 prebivalci vzhodno od Jeruzalema. Drugi predlog, ki določa priključitev celotnega Zahodnega brega, pa je podprlo 25 poslancev, 24 jih je glasovalo proti.

    Palestinske oblasti obsodile glasovanje

    Palestinske oblasti v Ramali so v odzivu obsodile glasovanje v izraelskem parlamentu in dodale, da odločno zavračajo poskuse Izraela, da si priključi palestinsko ozemlje.

    Tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio je posvaril Izrael pred priključitvijo Zahodnega brega, rekoč, da ukrepi parlamenta in nasilje izraelskih naseljencev ogrožajo mirovni sporazum v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    »Mislim, da je predsednik (Donald Trump) jasno povedal, da tega trenutno ne moremo podpreti,« je povedal Rubio in opozoril, da poteze o priključitvi Zahodnega brega ogrožajo mirovni dogovor v Gazi. »V tem trenutku je to nekaj, za kar (...) menimo, da bi lahko bilo kontraproduktivno,« je dodal.

    Največje ovire za ohranjanje premirja v Gazi in napredovanje k naslednji fazi mirovnega načrta so t.i. umetne ovire, ki jih postavlja Izrael, je dejal Sultan Barakat. FOTO: Omar Al-qattaa/AFP
    Največje ovire za ohranjanje premirja v Gazi in napredovanje k naslednji fazi mirovnega načrta so t.i. umetne ovire, ki jih postavlja Izrael, je dejal Sultan Barakat. FOTO: Omar Al-qattaa/AFP

    Na novinarsko vprašanje o okrepljenem nasilju izraelskih skrajnežev nad Palestinci na Zahodnem bregu pa je Rubio odgovoril: »Skrbi nas vse, kar ogroža stabilnost tega, za kar smo si prizadevali.«

    Izrael poskuša z 'umetnimi ovirami' spodkopati mirovni načrt za Gazo

    Največje ovire za ohranjanje premirja v Gazi in napredovanje k naslednji fazi mirovnega načrta so t.i. umetne ovire, ki jih postavlja Izrael, je za Al Jazeera dejal Sultan Barakat, profesor na univerzi Hamad Bin Khalifa v Katarju. 

    »Na izraelski strani bi morali najprej umakniti svoje sile – kar pa niso v celoti storili v skladu z dogovorom – in nato omogočiti dostavo humanitarne pomoči…vendar poskušajo ta proces postopoma zavlačevati, v upanju, da bo to povzročilo krizo in da bo Hamas na nek način reagiral,« je povedal za Al Jazeero.

    Na izraelski strani bi morali najprej umakniti svoje sile – kar pa niso v celoti storili v skladu z dogovorom – in nato omogočiti dostavo humanitarne pomoči, je dejal Barakat. FOTO: Omar Al-qattaa/AFP
    Na izraelski strani bi morali najprej umakniti svoje sile – kar pa niso v celoti storili v skladu z dogovorom – in nato omogočiti dostavo humanitarne pomoči, je dejal Barakat. FOTO: Omar Al-qattaa/AFP

    Medtem je Barakat dodal, da so koraki izraelskega parlamenta (kneseta), ki napreduje z dvema zakonoma o priključitvi okupiranega Zahodnega brega, »v celoti zasnovani zato, da razjezijo Trumpa in njegovo administracijo«.

    »To nam tudi kaže, da večina članov kneseta podpira priključitev – in da vprašanje ni omejeno le na manjšino skrajnežev v izraelski vladi, temveč je precej širše,« je še dejal.

