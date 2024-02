Izraelski pokol sestradanih civilistov

V nadaljevanju preberite:

Izraelska vojska je danes zgodaj zjutraj v bližini Gaza Citya na severu palestinske enklave ubila najmanj 110 sestradanih in izčrpanih ljudi, ki so krenili proti več tednom pričakovanim tovornjakom s humanitarno pomočjo. Izraelske sile so na civiliste streljale tudi s tanki, brezpilotnimi letali in z vojaških ladij. Palestinski viri trdijo, da je bilo v gnusnem pokolu ranjenih okoli 700 ljudi. Številni naj bi bili življenjsko ogroženi.