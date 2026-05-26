Netanjahu napovedal okrepitev napadov na libanonski Hezbolah

Izraelska vojska je sprožila val napadov po Libanonu, potem ko je premier Benjamin Netanjahu napovedal, da bo njegova država okrepila napade na Hezbolah, poroča britanski BBC. Izraelske obrambne sile (IDF) so sporočile, da so napadle položaje proiranskega gibanja v dolini Bekaa na vzhodu Libanona in drugih delih države. Hezbolah je odgovoril, da se je maščeval z 22 napadi z droni in raketami ter da so med njegovimi tarčami izraelski vojaki, tanki, vojašnice in stavbe. Ne tako daleč proč so ameriški izstrelki znova leteli nad Iran.

V začetku tega meseca sta se Libanon in Izrael dogovorila o podaljšanju 45-dnevnega premirja, čeprav so se nekateri boji nadaljevali. V video izjavi v ponedeljek zvečer je Benjamin Netanjahu dejal, da je Izrael »v vojni s Hezbolahom« in da je vojska dobila navodila, naj mu »zada uničujoč udarec«. Po njegovih besedah je izraelska vojaška ofenziva proti Hezbolahu, ki se je začela marca letos, »eliminirala več kot 600 teroristov. Toda to od nas zdaj zahteva, da povečamo napade, da povečamo njihovo intenzivnost.«

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je povedal, da je vojska dobila navodila, naj Hezbolahu »zada uničujoč udarec«. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

Skrajno desničarska ministra v Netanjahujevi vladi Bezalel Smotrich in Itamar Ben Gvir sta pozvala k širitvi vojaške kampanje, vključno z napadom na libanonsko prestolnico Bejrut, piše BBC. Hezbolah je sporočil, da je v ponedeljek uporabil brezpilotne letalnike in rakete za napade na lokacije v južnem Libanonu in severnem Izraelu, kar je bil odgovor na to, kar je označil za izraelsko kršitev premirja.

Predstavniki Libanona in Izraela, ki nimata formalnih diplomatskih odnosov, naj bi prihodnji teden sicer v Washingtonu nadaljevali pogajanji. Libanonski predsednik Joseph Aoun je zahteval popoln umik Izraela iz južnega Libanona.

Širitev napadov na Libanon

Od podpisa sporazuma o prekinitvi ognja 16. aprila so bili izraelski napadi večinoma omejeni na jug Libanona, kjer ostajajo izraelske čete in od koder so bili po izraelskih trditvah izstreljeni brezpilotni letalniki in rakete. Dolina Bekaa, ki je bila napadena v ponedeljek zvečer, leži v vzhodnem Libanonu, blizu meje s Sirijo.

Mesto Nabi Šiit (na arhivski fotografiji) v dolini Bekaa je bilo tarča izraelskih vojaških napadov že ob zadnji zaostritvi konflikta marca letos. FOTO: Nidal Solh/AFP

Širitev izraelske kampanje se je zgodila, ko je iranska vlada vztrajala, da bi moral mirovni sporazum z ZDA vključevati popolno premirje na vseh frontah v regionalni vojni. Izraelska vlada nasprotuje koncu bojev s Hezbolahom.

Odkar je bil z Libanonom dosežen dogovor o prekinitvi ognja, je bilo ubitih deset izraelskih vojakov, poroča BBC. V istem obdobju je bilo v Libanonu zaradi močnega izraelskega obstreljevanja ubitih več kot 400 ljudi, vključno s številnimi reševalci in humanitarci. Izrael je skoraj vsak dan izdajal ukaze libanonskim državljanom, naj zapustijo svoje domove na novih in novih območjih na jugu države, zaradi česar se je razselilo več kot milijon ljudi.

Prebivalci južnega predmestja Bejruta s Hezbolahovimi zastavami med včerajšnjo komemoracijo ob obletnici izraelskega umika iz južnega Libanona leta 2000. FOTO: Raghed Waked/Reuters

Libanon je bil vpleten v trenutni krog spopadov, potem ko so ZDA in Izrael 28. februarja začeli vojno proti Iranu. Proiranski Hezbolah je v povračilo za izraelski napad, v katerem je bil ubit iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenei, izstrelil rakete na Izrael. Ta se je odzval z zračno kampanjo po Libanonu in s kopensko invazijo, v izraelskih napadih pa je bilo po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje ubitih več kot 3000 ljudi.

Libanonska vlada si prizadeva razorožiti Hezbolah, vendar vztraja, da je za dokončanje tega, kar imenuje »zapletena naloga«, nujno premirje. Zadnji konflikt med Izraelom in Libanonom sicer traja že od oktobra 2023, ko je palestinsko skrajno gibanje Hamas izvedlo obsežen napad na Izrael, ta pa se je krvavo maščeval z novo ofenzivo na Gazo, ki ji kljub razglašeni prekinitvi ognja prav tako ni videti konca, a o kateri se tudi zaradi ameriškega napada na Iran ne govori prav veliko.