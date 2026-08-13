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    Svet

    Izraelski priseljenci oblegajo palestinsko vas, družine brez hrane in vode

    Izralska vojska prisilno izseljuje nekatere prebivalce oblegane vasi na Zahodnem Bregu.
    Posnetki z nadzornih kamer prikazujejo, kako so naseljenci v nedeljo zvečer poskusili podreti zid. FOTO: Video Obtained By Reuters Via Reuters
    Galerija
    Posnetki z nadzornih kamer prikazujejo, kako so naseljenci v nedeljo zvečer poskusili podreti zid. FOTO: Video Obtained By Reuters Via Reuters
    M. B., STA
    13. 8. 2026 | 17:06
    13. 8. 2026 | 17:45
    4:50
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    Judovski priseljenci na zasedenem Zahodnem Bregu so v nedeljo začeli z obleganjem palestinske vasi Kusra južno od Nablusa, zaradi česar njeni prebivalci nimajo dostopa do osnovnih dobrin. V sredo so tam posredovali izraelski vojaki, ki po lastnih navedbah tudi danes ostajajo na območju. Naseljenci medtem še vedno blokirajo dostop do vasi.

    Kot poročajo tuji mediji, sta dve palestinski družini v vasi Kusra zaradi obleganja ostali brez zalog hrane, vode in električne energije. Članica ene od družin Kusaj Abu Rida je po poročanju britanskega BBC na družbenem omrežju Facebook zapisala, da je »stanje kritično, saj so popolnoma izolirani«. Dodala je, da živijo »v svojem lastnem domu, na lastni zemlji in da ne prosijo za nič drugega, razen za pravico do varnega in dostojanstvenega življenja«.

    Kusaj Abu Rida (na fotografiji s hčerko) opozarja, da je stanje kritično. FOTO: Ismael Khader/Reuters
    Kusaj Abu Rida (na fotografiji s hčerko) opozarja, da je stanje kritično. FOTO: Ismael Khader/Reuters

    Po navedbah Ajše Hassan, ki je ujeta v eni od hiš, so naseljenci poskušali vdreti v hišo, v člane družine so metali kamne in jih žalili. Kot je dodala, njena družina »umira od strahu in je ekstremno prestrašena«. Sicer ni jasno, kaj judovski naseljenci v Kusri hočejo. V preteklost so naseljenci s tovrstnimi nasilnimi akcijami skušali prisiliti Palestince, da zapustijo svoje domove, kar jim je omogočilo, da so zasegli palestinsko zemljo.

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    Posnetki z nadzornih kamer prikazujejo, kako so naseljenci v nedeljo zvečer poskusili podreti zid pred hišo ene od palestinskih družin, pri čemer so na cesto, ki pelje do vasi, zvalili več skal, da bi blokirali dostop. Družini na tem območju sicer živita pod nadzorom izraelske vojske.

    Po navedbah Ajše Hassan, ki je ujeta v eni od hiš, so naseljenci poskušali vdreti v hišo. FOTO: Video Obtained By Reuters Via Reuters
    Po navedbah Ajše Hassan, ki je ujeta v eni od hiš, so naseljenci poskušali vdreti v hišo. FOTO: Video Obtained By Reuters Via Reuters

    Potem ko sta družini obleganje prijavili izraelski vojski, so na območje prišli izraelski vojaki, ki so jih nadzorne kamere ujele, kako molijo skupaj z judovskimi naseljenci. Slednji so v ponedeljek blokirali dostop do območja novinarjem izraelskega časnika Haaretz. Prvo vozilo pa je vas doseglo šele v torek zvečer, ko je palestinski reševalec na zdravljenje odpeljal deklico in družinama dostavil nekaj hrane.

    Izraelska vojska je nato sporočila, da je obleganje palestinskih domov »nezakonito in nedopustno«. Nadzorne kamere so ujele tudi spopad med naseljenci in izraelsko vojsko, ki se je iz vasi naposled umaknila. »Vojska se je umaknila, še vedno nas oblegajo, naseljenci so na našem pragu,« je za francosko tiskovno agencijo AFP sporočil Kusaj Abu Rida.

    Potem ko sta družini obleganje prijavili izraelski vojski, so na območje prišli izraelski vojaki, ki so jih nadzorne kamere ujele, kako molijo skupaj z judovskimi naseljenci. FOTO: Zain Jaafar/Afp
    Potem ko sta družini obleganje prijavili izraelski vojski, so na območje prišli izraelski vojaki, ki so jih nadzorne kamere ujele, kako molijo skupaj z judovskimi naseljenci. FOTO: Zain Jaafar/Afp

    Izraelska vojska je v sredo sicer zatrdila, da bo na območje napotila dodatne vojake. Danes je nato sporočila, da ohranja prisotnost na območju, pri čemer je palestinske prebivalce pozvala, naj ostanejo doma, navaja nemška tiskovna agencije dpa.

    Župan vasi Abdel Azim Vadi je za BBC medtem dejal, da spremljajo »jasen in uveljavljen način obleganja Kusre«. Prejšnji mesec so naseljenci v vasi zažgali novo mošejo in jo popisali z grafiti v hebrejščini. Julija pa so dva tedna na podoben način oblegali hiše v vasi Jalud, zaradi česar so lastniki zbežali s svojih domov, v katerih sedaj prebivajo naseljenci.

    Prejšnji mesec so naseljenci v vasi zažgali novo mošejo in jo popisali z grafiti v hebrejščini. FOTO: Mohammad Torokman/Reuters
    Prejšnji mesec so naseljenci v vasi zažgali novo mošejo in jo popisali z grafiti v hebrejščini. FOTO: Mohammad Torokman/Reuters

    Veleposlanik ZDA v Izraelu Mike Huckabee je na družbenem omrežju X medtem zapisal, da so »dejanja tistih, ki izvajajo teror in se izživljajo nad družinami, ogabna« in da za njih ni izgovora. Huckabee je ob tem zatrdil, da je Izrael na območju posredoval na pobudo ZDA.

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    K takojšnjemu ukrepanju proti naseljencem zaradi obleganja Kusre so danes izraelske oblasti pozvali na uradu Združenih narodov za človekove pravice na zasedenem palestinskem ozemlju in v Bruslju. Tiskovna predstavnice Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS) Anitta Hipper jih je pozvala k sprejetju »konkretnih ukrepov za preprečevanje nasilja naseljencev«, poroča AFP.

    Po podatkih ZN so izraelska vojska in judovski naseljenci na Zahodnem Bregu letos ubili 76 Palestincev. Od januarja leta 2023 je bilo 127 palestinskih vasi tarča nasilja judovskih naseljencev in izraelske vojske, zaradi česar je svoje domove zapustilo več kot 6390 Palestincev.

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