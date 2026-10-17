Izraelski prisljenci na Zahodnem bregu napadli evropske diplomate

Izraelski naseljenci so na okupiranem Zahodnem bregu napadli diplomatsko delegacijo iz Evrope, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Verbalnim napadom so sledili tudi fizični, med drugim so pretepli 78-letnega francoskega župana. Izraelske oblasti so obsodile napad, a tudi kritizirale evropsko delegacijo, ker obiska ni uskladila z vojsko.

Izraelski nasilni naseljenci so na Zahodnem bregu napadli delegacijo diplomatov iz Francije, Belgije in Poljske, ki so obiskali vas Tajbeh z večinsko krščanskim prebivalstvom, so po navedbah AFP potrdili tako diplomati kot priče.

Izraelci požigajo nasade oljk in avtomobile Palestincev na Zahodnem bregu. FOTO: Ahmad Gharabli/Afp

Delegacija je v vas prispela ravno v času, ko so se vanjo zgrnili naseljenci, ki s tovrstnimi napadi redno preprečujejo Palestincem, da bi pobirali oljke.

Zamaskirani izraelski naseljenci so verbalno napadli diplomate, nato pa so fizično obračunali z 78-letnim županom francoskega mesteca Aulnoye-Aymeries. Na videoposnetkih je bilo videti, kako se je po napadu zgrudil ob avtu. Po navedbah prič je bil poškodovan, vendar ni bilo tako hudo, da bi potreboval zdravljenje v bolnišnici.

Izraelci so pretepli 78-letnega Bernarda Baudouxa, župana Aulnoye-Aymeries. FOTO: Mohammed Torokman/Reuters

Gre za drugi podoben napad v dveh dneh, potem ko so izraelski naseljenci v petek napadli ameriško novinarko, medtem ko je poročala o nasilju nad palestinskimi pridelovalci oljk na zasedenem Zahodnem bregu.

Novinarka, ki na Bližnjem vzhodu dela že desetletja, je pojasnila, da se je predstavila kot novinarka in da je nosila zaščitni jopič z napisom Press. Za AFP je povedala, da jo je nenadoma napadlo »več kot 50 zamaskiranih moških« s palicami.

Ameriška fotožurnalistka Heidi Levine je po napadu Izraelcev utrpela hude poškodbe. FOTO: Ahmad Gharabli/AFP

V bolnišnici se zdravi zaradi zloma več vretenc, zlomljenega rebra in drugih poškodb. Nasilje naseljencev se je očitno okrepilo v zadnjih dneh pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo v Izraelu potekale čez deset dni. Premier Benjamin Netanjahu se je tudi v kampanji zavzemal za naseljence, saj si prizadeva pridobiti njihovo podporo.

Vojska palestinske nasade uničuje z buldožerji. FOTO: Zain Jaafar/Afp

Napad so že obsodili v nekaterih evropskih državah, med drugim v Belgiji. »To se mora končati. Tega nasilja ni mogoče ločiti od izraelske politike nezakonitega naseljevanja. Belgija obsoja širjenje naselij in poskuse prisilnega izseljevanja Palestincev z njihove zemlje,« je na omrežju X zapisal belgijski zunanji minister Maxime Prevot in opozoril, da je bil med člani napadene delegacije tudi belgijski generalni konzul.