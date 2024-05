Izraelski tanki v središču Rafe, napadi se stopnjujejo

V nadaljevanju preberite:

Izraelska vojska stopnjuje napade na Rafo. Včeraj so se izraelski tanki prvič pripeljali v središče mesta ob egiptovski meji, ki ga je v zadnjih treh tednih zaradi izraelske kopenske ofenzive po podatkih Združenih narodov zapustilo že več kot milijon ljudi. Izraelske sile napadajo južno, zahodno in severno Rafo. Bombe, rakete in topniški izstrelki padajo tudi po osrednjem delu palestinske enklave, kamor se je iz Rafe zateklo več deset tisoč ljudi, a ti prav nikjer niso varni.