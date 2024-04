Izraelski vojaki po dveh tednih zapustili povsem uničeno bolnišnico Al Šifa

Izraelska vojska je približno dva tedna po začetku posredovanja v Al Šifi zapustila kompleks te največje bolnišnice v Gazi. Na njenem območju so, kot je sporočilo ministrstvo za zdravje v Gazi, odkrili več deset trupel, poslopje pa so menda povsem uničili, zato bolnišnica ne more več nuditi oskrbe.

V času umika izraelskih sil je bilo po navedbah palestinskih oblasti in očividcev območje tarča zračnih napadov in obstreljevanja, s čimer so želeli zagotoviti kritje za umik sil, ki so v tej bolnišnici po poročanju AFP končale operacijo. Zdravnik je za dopisnike te tiskovne agencije tudi potrdil, da so odkrili več kot 20 trupel in da so nekatera povozila vozila, ki so se umikala iz kompleksa. Hamas je medtem po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil, da so odkrili okoli 300 trupel.

Izraelska vojska je sicer sporočila, da so v zadnji operaciji v Al Šifi ubili najmanj 200 borcev. Objavila je posnetke, na katerih se po njihovih navedbah vidi orožje in denar, ki so ga zasegli v bolnišnici in je bil last palestinskega islamističnega gibanja Hamas in skupine Islamski džihad. Hamas je sicer večkrat zavrnil očitke, da deluje iz Al Šife in drugih bolnišnic.

Medtem v Gazi še naprej narašča število smrtnih žrtev izraelske vojne, ki se je začela po napadu Hamasa na Izrael pred pol leta. V zadnjem dnevu je umrlo še 60 ljudi, po podatkih ministrstva za zdravje pa je doslej umrlo najmanj 32.782 ljudi, več kot 75.000 jih je ranjenih. Izraelska vojska pa je danes sporočila, da je od začetka vojne umrlo 600 izraelskih vojakov.

Na ulicah Jeruzalema in Tel Aviva so se sicer v nedeljo zvečer ponovno zbrali protestniki, ki so izrazili nasprotovanje vladi Benjamina Netanjahuja, ki je po njihovem mnenju kriva za to, da palestinsko islamistično gibanje Hamas v Gazi še vedno zadržuje nekaj več kot sto talcev. Policija je proti protestnikom, ki trdijo, da je bil protest najbolj množičen od začetka izraelskega obstreljevanja Gaze, uporabila vodni top.

Protestniki zahtevajo, da vlada s Hamasom doseže nov dogovor o izpustitvi talcev. V času protestov je Netanjahu, ki vztraja pri vojni, uspešno prestal operacijo hernije.