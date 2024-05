Izraelski vojaški kabinet vodijo politični, ne nacionalni interesi

V nadaljevanju preberite:

Po skoraj osmih mesecih izraelskega brutalnega obleganja območja Gaze izraelski vojaški kabinet ni niti blizu uresničenja vsaj enega izmed ključnih ciljev kolektivnega kaznovanja Palestincev za Hamasova grozodejstva 7. oktobra lani. Hamas vojaško še ni poražen, kaj šele politično. Glavnina izraelskih talcev je še vedno v Gazi: veliko jih je v časih najbolj brutalne vojne našega časa že umrlo. Natančne številke ne pozna nihče.

Potem ko je svetovalec za nacionalno varnost Zači Hanegbi izjavil, da je vlada ne namerava končati v zameno za izpustitev talcev, je tudi izraelska javnost dokončno dobila potrditev, da njihov vojaški kabinet dejansko počne vse, da bi pobijanje in rušenje v palestinski enklavi trajalo čim dlje – to je namreč edini način, da predsednik vlade Benjamin Netanjahu in njegovi skrajno desni, mesijanski in rasistični ministri ostanejo na oblasti.