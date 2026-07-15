Izraelsko-libanonski recept za neskončno vojno

Konec prejšnjega meseca sta Libanon in Izrael z Združenimi državami podpisala okvirni sporazum, ki ga je glavna libanonska pogajalka Nada Hamadeh Moavad opisala kot »prvi korak na poti k ponovni vzpostavitvi libanonske suverenosti in ozemeljske celovitosti«. Vendar kot sporazum posredno priznava, Izrael ni edina grožnja libanonski suverenosti. Umik njegovih obrambnih sil iz južnega Libanona je odvisen od »potrjene razorožitve« Hezbolaha, z Iranom povezanega islamističnega gibanja. Pogoji okvirnega sporazuma, o katerem so se pogajali z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiem, so v nasprotju s pogoji memoranduma o soglasju, ki ga je ameriški podpredsednik JD Vance sklenil z Iranom. Ta sporazum, pri katerem sta kot posrednika nastopila Pakistan in Katar, se je osredotočal na ponovno ...