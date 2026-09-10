Izraelsko obveščevalno podjetje zbiralo podatke o slovenskih aktivistih

Izraelski časnik Harec poroča, da je zasebno izraelsko obveščevalno podjetje Cyberglobes pomagalo pri zbiranju informacij o aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani gradnji nove jedrske elektrarne v Krškem. Med osebami, ki so bile predmet poizvedb, naj bi bil tudi okoljski raziskovalec in podpredsednik Podnebnega sveta Jonas Sonnenschein, eden vidnejših kritikov projekta.

Sonnenschein je za Delo dejal, da ga razkritja ne presenečajo povsem, čeprav doslej ni zaznal ničesar, kar bi neposredno kazalo na to, da je bil tarča nadzora. Bolj kot same poizvedbe ga zanima, kdo jih je naročil.