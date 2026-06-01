Izraelsko opozorilo povzročilo množični beg

Na tisoče prebivalcev libanonskega glavnega mesta je zapustilo domove, potem ko je Izrael izdal opozorilo, da bo njegova vojska napadla južne predele Bejruta kot odgovor na »ponavljajoče se kršitve premirja« med državama, ki jih izraelske oblasti očitajo libanonskemu šiitskemu gibanju Hezbolah. Zaostritev razmer v Libanonu je sovpadla z naraščanjem napetosti drugod na Bližnjem vzhodu ter svarili iz Teherana, da bodo napovedani izraelski napadi pomenili kršitev premirja med ZDA in Iranom.

Iz Bejruta, ki je bil tudi po aprilski razglasitvi premirja med Libanonom in Izraelom večkrat tarča obstreljevanja izraelskih sil, so se čez dan vile kolone vozil, polnih ljudi. Mnogi od njih so morali od začetka najnovejše vojne že večkrat oditi od doma. Tokrat jih je pognala v beg skupna izjava, v kateri sta izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Kac napovedala napade na bejrutsko predmestje Dahija, eno od Hezbolahovih utrdb. Podobno sporočilo je nekaj ur zatem izdala še izraelska vojska.

Panika med prebivalci

Med prebivalci se je hitro razširila vsesplošna panika pred bombardiranjem, podobnim tistemu v začetku aprila, med katerim je Izrael ubil več kot 357 ljudi. »Območje smo takoj zapustili,« je za AFP pojasnil štiriindvajsetletni Hadi, eden od mnogih, ki so se v strahu pred napadi poskušali umakniti na varno.

Na tisoče prebivalcev Bejruta je zapustilo svoje domove, potem ko je Izrael izdal opozorilo pred napadi južnih predmestij. FOTO: Mohamed Azakir/Reuters

»Dahija v Bejrutu ni nič drugačna od skupnosti na severu Izraela – če na severu ne bo miru, ga tudi v Bejrutu ne bo,« je poudaril izraelski obrambni minister Kac ter naznanil širitev vojaških operacij ob reki Litani, ki jo nameravajo spremeniti »v območje pod varnostnim nadzorom izraelske vojske, brez orožja in teroristov«.

Izraelske sile so od sklenitve premirja z Libanonom, ki ga nobena od vpletenih strani po vsem sodeč ne upošteva, izvedle številne napade na položaje Hezbolaha ter pri tem postopoma osvojile precej libanonskega ozemlja. Dan pred napovedjo novih napadov je izraelska vojska sporočila, da je prevzela nadzor nad gradom Beaufort, znanim kot Kalat al Šakif. S te 900 let stare utrdbe in strateško pomembne točke, ki jo je Izrael prav tako nadziral med letoma 1982 in 2000, se razprostira pogled na reko Litani in znaten del juga države.

Iz Hezbolaha so sporočili, da se njihove enote še vedno borijo za nadzor nad širšim območjem. Proiransko gibanje je na prehodu v novi teden na sever Izraela poslalo več raket in brezpilotnih letalnikov. Izraelska zračna obramba je tudi danes prestregla najmanj tri projektile, izstreljene z libanonskega ozemlja.

Politika požgane zemlje

Od začetka marca so v Libanonu našteli 3433 smrtnih žrtev, oblasti, ki so še naprej vpete v neposredna pogajanja z Netanjahujevo vlado, se bojijo, da se bodo razmere še zaostrile. Libanonski premier Navaf Salam je izraelsko stran konec tedna obtožil, da vodi »politiko požgane zemlje in kolektivnega kaznovanja«, ter opozoril, da z »uničevanjem mest in vasi ter prisilnim izganjanjem njihovih prebivalcev« nasprotnik ne bo dosegel »niti varnosti niti stabilnosti«.

Zaostritev razmer v Libanonu je ena od glavnih ovir v diplomatskih poskusih končanja vojne med ZDA in Iranom. Nekateri iranski mediji so včeraj poročali, da je Teheran zaradi izraelskih dejanj prekinil pogajanja z Washingtonom, po navedbah drugih pa so se ta nadaljevala.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je posvaril, da bodo napovedani izraelski napadi pomenili kršitev premirja med državama, s pojasnilom, da to velja na vseh frontah, tudi v Libanonu. »Kršitev na eni fronti je kršitev premirja na vseh frontah. ZDA in Izrael nosijo odgovornost za posledice kakršnekoli kršitve,« je na družabnem omrežju x zapisal iranski vodja diplomacije.