Izraelsko sabotiranje ameriško-iranskih pogajanj

Mirovni dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom naj bi bil tik pred podpisom, v izraelskem političnem vrhu, ki je konec februarja dejansko zanetil to nesmiselno in neupravičeno vojno, pa vlada velika nervoza, saj si izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu predvsem iz notranjepolitičnih razlogov ne želi, da bi se ameriški napadi na Iran ustavili. Zato je v končni fazi pogajanj, v katerih pripada vloga mediatorja Pakistanu, mogoče pričakovati še kakšno Netanjahujevo značilno skrajno makiavelistično potezo.

Ko so ZDA in Izrael – na pobudo Benjamina Netanjahuja – 28. februarja družno napadle Iran, je izraelski premier izjavil, da je cilj napadov zrušitev iranskega režima, uničenje iranskih jedrskih kapacitet in močno zmanjšanje iranskega arzenala balističnih raket. Ameriški cilji vojne proti Iranu nikoli niso bili jasni – najbolj jasno je bilo, da je predsednik Donald Trump začel vojno zaradi Izraela.

Čeprav je bil že na prvi dan napadov ubit iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenei in je ameriško-izraelsko bombardiranja kadrovsko močno oslabilo tako iranske oblasti kot oborožene sile na čelu z revolucionarno gardo, je tri mesece zatem iranski režim morda celo bolj konsolidiran in kompakten, kot je bil v mesecih pred ameriško-izraelskimi napadi, ki so jih zaznamovali množični protivladni protesti in njihovo brutalno zatrtje. Ne le to: celo izraelski obveščevalci so bili presenečeni, ko so spoznali, da je Iran po lanskih izraelsko-ameriških napadih hitro obnovil svojo zalogo raket, obenem je »jedrsko vprašanje« del pogajanj in ne tema, ki naj bi bila samoumevno prečrtana. Izbrisana.