Izraelsko sistematično spodkopavanje mirovnega dogovora

Izraelska vojska še naprej bombardira južni Libanon. Cilj teh napadov je izzvati šiitsko gibanje Hezbolah k še bolj odločnim protiukrepom in s tem pridobiti alibi za veliko, že pripravljeno invazijo ter popolno okupacijo libanonskega ozemlja južno od reke Litani. Glavni razlog za nenehne izraelske napade je preprečitev dogovora med Iranom in Združenimi državami.

Z nedeljskimi nočnimi raketnimi napadi na Izrael, ki so sledili izraelskemu bombardiranju južnega Bejruta, je Iran jasno pokazal, da bo morebiten mirovni dogovor z ZDA vključeval tudi prekinitev izraelskih napadov na Libanon, kar je od izraelskega predsednika vlade Benjamina Netanjahuja že drugič v tednu dni zahteval tudi ameriški predsednik Donald Trump.