Izraelu ni veliko mar za ideje Evropske unije

Evropska unija si želi, da bi lahko čim prej začeli konkretno govoriti o procesu, ki bo v bližnjevzhodnem konfliktu pripeljal do rešitve z dvema državama. Zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je že pripravil neuradni dokument (non-paper) s predlogi za vnovičen zagon mirovnega procesa.

Izraelski zunanji minister Izrael Kac je v Bruslju jasno povedal, da je njihov prvi cilj uničenje Hamasa. Od EU želi dobiti podporo za takšna izraelska prizadevanja in osvoboditev talcev. Palestinski diplomat Maliki je v Bruslju zahteval sankcije proti njemu. Tudi v EU prevladuje prepričanje, da je politika Netanjahuja ob Hamasu razlog, ki onemogoča uveljavljanje rešitve z dvema državama.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je zavrnila pisanje domačih in tujih medijev – to so po njenih besedah dezinformacije –, da se je Slovenija pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem v Haagu glede očitkov genocida v Gazi.