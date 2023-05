Izredne razmere zaradi covida-19 odpravljene

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je sporočil, da covid-19 ne predstavlja več izrednega stanja na področju javnega zdravja mednarodnega pomena. Tako po navedbah ministrstva za zdravje poročajo s 15. zasedanja odbora za izredne razmere mednarodnega zdravstvenega pravilnika.

Ghebreyesus je sicer ocenil, da je zaradi pandemije covida-19 umrlo najmanj 20 milijonov ljudi, kar je skoraj trikrat več od uradnih ocen, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pandemija, ki jo je SZO razglasila marca 2020, je poleg številnih smrtnih žrtev povzročila gospodarsko opustošenje in poglobila neenakosti.

Tedros je poudaril, da se pandemija v zadnjem letu umirja, pri čemer se je skliceval na večjo odpornost zaradi cepljenja in okužb. Ob tem je izpostavil, da novi koronavirus še ni premagan. »Še naprej kroži po svetu, je nevaren in lahko kadar koli razvije nevarne različice,« je opozoril in dodal, da bi lahko uvedli izredne razmere, če se bo stanje spremenilo.

Kljub temu je SZO upoštevala priporočilo neodvisnega strokovnega odbora, naj odpravi izredne razmere, saj je prepričana, da je svet dobro opremljen za zaščito ljudi pred virusom. Poleg cepiv in zdravil so to tudi zaščitni ukrepi, kot sta nošenje mask ali ohranjanje razdalje v natrpanih in slabo prezračenih zaprtih prostorih. Vsaka država sicer sama odloči, katere zaščitne ukrepe bo uvedla.

»Najslabše, kar bi zdaj lahko storila katera koli država, je, da bi to novico uporabila kot razlog za to, da bi popustila v pripravljenosti, da bi razgradila sisteme, ki jih je vzpostavila, ali da bi svojim ljudem sporočila, da covid-19 ni razlog za skrb,« je dejal Tedros.

SZO je t. i. izredno nevarnost za javno zdravje mednarodnega pomena (PHEIC) prvič razglasila 30. januarja 2020, nekaj tednov po tem, ko so novo bolezen prvič odkrili na Kitajskem. Vendar so se mnoge države nevarnosti zavedle šele po tem, ko je organizacija 11. marca 2020 poslabšanje razmer glede covida-19 označila za pandemijo.

Po podatkih SZO je bolezen po vsem svetu do 3. maja uradno zahtevala več kot 6,9 milijona življenj, več kot 765 milijonov ljudi pa je zbolelo. Organizacija je prejšnji teden sporočila, da je število smrtnih primerov zaradi covida-19 od januarja upadlo za 95 odstotkov, vendar je bolezen zgolj aprila po vsem svetu še vedno terjala 16.000 smrtnih žrtev.

Na posvetovalni seji so člani odbora primerjali trend upadanja števila smrti zaradi covida-19, upad števila hospitalizacij in sprejemov v enote intenzivne nege, povezanih s covidom-19, ter visoko stopnjo imunosti prebivalstva na sars-cov-2. Ob priznavanju preostalih negotovosti, ki jih povzroča morebitni razvoj sars-cov-2, je odbor svetoval, da je čas za prehod na dolgoročno obvladovanje pandemije covida-19.

Generalni direktor SZO je upoštevajoč priporočila odbora tako sklenil, da covid-19 odslej predstavlja le zdravstveni izziv, ki ga bo treba, tako kot druge nalezljive bolezni, stalno in dolgoročno obravnavati. Sklical bo tudi odbor za pregled mednarodnega zdravstvenega pravilnika, ki bo svetoval glede stalnih priporočil za dolgoročno obvladovanje pandemije sars-cov-2, pri čemer bo upošteval strateški načrt pripravljenosti in odzivanja covida-19 za obdobje od 2023 do 2025.