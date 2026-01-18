Izredni sestanek po Trumpovi napovedi o dvigu carin

Veleposlaniki Evropske unije se bodo še danes srečali na izrednem sestanku, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil z uvedbo carin za osem zaveznic, ki nasprotujejo njegovemu predlogu za prevzem Grenlandije. Po besedah Trumpa bo 1. februarja začela veljati 10-odstotna dajatev, ki se bo 1. junija lahko povečala na 25 odstotkov, za Dansko, Norveško, Švedsko, Francijo, Nemčijo, Združeno kraljestvo, Nizozemsko in Finsko.

Trump je dejal, da bodo uvozni davki veljali, dokler ne bo dosežen sporazum o popolnem in celotnem ameriškem nakupu Grenlandije.

Dolgoletno zanimanje ameriškega predsednika za pridobitev Grenlandije »na tak ali drugačen način« je postalo prava obsesija, potem ko so ZDA napadle in zajele venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. Trump meni, da sedanji status arktičnega ozemlja predstavlja grožnjo nacionalni varnosti ZDA, a zavezniki ZDA se s tem ne strinjajo. Grenlandija sicer spada pod Dansko. Trump in drugi predstavniki administracije so izjavili, da je Grenlandija pod upravljanjem ZDA ključnega pomena za uspešno izvedbo njegovega projekta Golden Dome – protiraketnega ščita naslednje generacije, ki naj bi ZDA branil pred vse bolj naprednimi nasprotniki.

Donald Trump si na vsak način želi pridobiti Grenlandijo. FOTO: Alessandro Rampazzo AFP

Trump je včeraj zjutraj dejal, da so sile iz osmih evropskih držav »odpotovale na Grenlandijo z neznanim namenom«. Izjava je presenetila Dansko in njenega zunanjega ministra. »V začetku tega tedna smo imeli konstruktivno srečanje s podpredsednikom Vanceom in sekretarjem Rubiom. Namen povečane vojaške prisotnosti na Grenlandiji, na katero se sklicuje predsednik, je okrepiti varnost v Arktiki,« je zapisal Lars Løkke Rasmussen.

Odzivi na napoved carin

Britanski premier Keir Starmer pravi, da je uvedba carin »za zaveznike, ki si prizadevajo za kolektivno varnost zaveznikov Nata, popolnoma napačna«, medtem ko francoski predsednik Emmanuel Macron grožnjo označuje za »nesprejemljivo«. Švedski premier Ulf Kristersson je poudaril, da evropski voditelji »ne bodo dopustili, da bi jih izsiljevali«; norveški premier Jonas Gahr Støre pa, da »grožnje nimajo mesta med zavezniki«.

Grenlandska ministrica Naaja Nathanielsen je pohvalila odzive evropskih držav na Trumpove carine. »Hvaležna sem in upam, da bosta prevladali diplomacija in zavezništvo,« je sporočila. V soboto so v danskih mestih in glavnem mestu Grenlandije Nuuku potekale demonstracije proti Trumpovim načrtom prevzema.

Španski premier Pedro Sanchez je v intervjuju za časopis La Vanguardia dejal, da bi bi ameriška invazija na Grenlandijo »Putina naredila najsrečnejšega človeka na svetu«. Sanchez je opozoril, da bi kakršna koli vojaška akcija ZDA na arktičnemu otoku Danske škodovala Natu in legitimirala invazijo Rusije na Ukrajino. »Če bi ZDA uporabile silo, bi to pomenilo smrtni udarec za Nato. Putin bi bil dvojno srečen,« je dejal.