Izredno stanje evropske politike

Nadzor na notranjih mejah povzroča težave gospodarstvu.

Kanclerka Merklova napovedala resne gospodarske posledice.

Evropski komisar Lenarčič pričakuje učinke ukrepov v dveh tednih.

Bruselj pred izvršenimi dejstvi

FOTO: Kenzo Tribouillard Afp



Težave za avtomobilsko industrijo

FOTO: Joze Suhadolnik

Janez Janša: Zdravje je takojšnja prioriteta

Bruselj – V EU poskušajo na najvišji ravni doseči več usklajenosti v bitki proti širjenju koronavirusa. Države članice so doslej ravnale na lastno pest. Zaradi neusklajenosti prihaja do težav, denimo pri prevozu blaga čez meje.Evropski svet, ki ga sestavljajo voditelji 27 držav članic, se je sinoči že drugič v tednu dni pogovarjal prek videokonference. Eden od ukrepov je prepoved za tuje državljane (nekaj je izjem) za vstop v Unijo čez zunanje meje za 30 dni.Več usklajenosti naj bi bilo pri nadziranju notranjih meja, še več ga bo zahtevala blažitev gospodarskih učinkov, saj bo Unija letošnje leto gotovo končala v recesiji. Želja je, da zdrava podjetja ne bi propadla in da bi čim manj ljudi ostalo brez dela. Ena od manter bruseljske politike zadnjih dni je, da bodo za gospodarstvo naredili vse, kar je treba.Na drugi strani težave na mejah že povzročajo težave v dobavnih verigah v tesno prepletenem evropskem gospodarstvu. Glede skupnega, evropskega odgovora je veliko nejasnosti. Tako so bile bruseljske smernice za nadzor na notranjih mejah – eden od predlogov je poseben pas za tovornjake – pripravljene, ko je na terenu že nastala škoda.»Zame kot člana evropske komisije je najbolj črn scenarij, da bi bil oviran pretok blaga,« je v pogovoru z bruseljskimi dopisniki slovenskih medijev povedal evropski komisar za krizno upravljanjeKot je po videokonferenci voditeljev povedala nemška kanclerka, schengenski zakonik dopušča izjeme za uvedbo nadzora na notranjih mejah. Kljub temu je opozorila na usklajevanje ukrepov, da ne bi prihajalo do večjih težav. Pretok na mejah je, denimo, nujen za nemoteno delovanje avtomobilske industrije.Nemška kanclerka sicer napoveduje resne posledice koronavirusa za gospodarstvo. Za prihodnji teden predvidnega rednega dvodnevnega vrha EU v Bruslju ne bo, bo pa spet potekala videokonferenca voditeljev.Evropska komisija je zagnala tri projekte skupnega javnega naročila, ki ga je pripravila za države članice – za zaščitna sredstva, za respiratorje in komplete za testiranje. Blago naj bi sicer bilo dobavljeno šele v začetku aprila. Drugo bruseljsko železo v ognju so strateške rezerve medicinskih sredstev in laboratorijske opreme na ravni EU. V prihodnje bi lahko imeli na razpolago še cepiva.Premierje opozoril, da moramo pri spopadu s korona virusom imeti pred očmi najprej varnost in zdravje ljudi, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. »Seveda so izjemno pomembni tudi ukrepi za gospodarstvo, nenazadnje gre dolgoročno tu za drugo plat istega kovanca, toda za nas vse je takojšnja prioriteta varnost in zdravje ljudi,« je povedal Janez Janša.Predlagal je, da EU nemudoma oblikuje zalogo kritične medicinske in zaščitne opreme ter zdravil, s katero lahko takoj pomagamo katerikoli državi članici, ki bi se lahko zelo kmalu znašla v podobni situaciji kot Italija pred tedni.