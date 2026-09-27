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    Svet

    Izselitev 87-letnice v Madridu zanetila proteste proti stanovanjski krizi

    Premier Pedro Sánchez je po njeni izselitvi dejal, da gre za »socialno tragedijo«, ki je ni mogoče sprejeti, in napovedal nove ukrepe.
    Neposreden povod za demonstracije je bila sredina izselitev 87-letne Maricarmen Abascal, ki je v istem stanovanju živela približno sedem desetletij. FOTO: Susana Vera/Reuters
    Galerija
    Neposreden povod za demonstracije je bila sredina izselitev 87-letne Maricarmen Abascal, ki je v istem stanovanju živela približno sedem desetletij. FOTO: Susana Vera/Reuters
    R. I.
    27. 9. 2026 | 15:44
    9:18
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    Več deset tisoč ljudi je v soboto v Madridu protestiralo proti stanovanjski krizi in vse višjim stroškom najemnin, piše Guardian. Neposreden povod za demonstracije je bila sredina izselitev 87-letne Maricarmen Abascal, ki je v istem stanovanju živela približno sedem desetletij.

    Njena prisilna izselitev je v Španiji sprožila široko razpravo o zaščiti najemnikov, pomanjkanju cenovno dostopnih stanovanj in vlogi investicijskih skladov na stanovanjskem trgu.

    Po podatkih oblasti se je sobotnega protesta udeležilo okoli 25.000 ljudi, medtem ko je sindikat najemnikov, ki je demonstracije organiziral, število udeležencev ocenil na več kot 300.000.

    Fotografije in posnetki njenega odhoda, na katerih so jo na nosilih odnesli iz stanovanja in jo nato odpeljali z reševalnim vozilom, so hitro zaokrožili po španskih medijih. FOTO: Susana Vera/Reuters
    Fotografije in posnetki njenega odhoda, na katerih so jo na nosilih odnesli iz stanovanja in jo nato odpeljali z reševalnim vozilom, so hitro zaokrožili po španskih medijih. FOTO: Susana Vera/Reuters

    Protestniki so skozi središče Madrida nosili transparente z napisi, kot sta »Vsi smo Maricarmen« in »Lahko ste naslednji«, ter zahtevali ukrepe za omejitev rasti stanovanjskih stroškov in strožja pravila pri izselitvah. Po koncu demonstracij so nekateri aktivisti na osrednjem trgu Puerta del Sol postavili šotore in napovedali, da bodo tam ostali v znak protesta.

    Izselitev po sedmih desetletjih

    Abascal je bila iz stanovanja izseljena v sredo. Fotografije in posnetki njenega odhoda, na katerih so jo na nosilih odnesli iz stanovanja in jo nato odpeljali z reševalnim vozilom, so hitro zaokrožili po španskih medijih.

    V stanovanju v madridski četrti Retiro je po navedbah španskih medijev najprej živel njen oče, ki ga je najel leta 1956. Po smrti staršev je Abascal v njem ostala sama. Stanovanje je bilo sprva predmet najemne pogodbe z omejeno najemnino.

    Sodišča so njeno izselitev pred tem trikrat preprečila, vendar je bila na koncu izvedena na podlagi sodnega postopka. FOTO: Susana Vera/Reuters
    Sodišča so njeno izselitev pred tem trikrat preprečila, vendar je bila na koncu izvedena na podlagi sodnega postopka. FOTO: Susana Vera/Reuters

    Leta 2018 se je lastništvo stavbe spremenilo, stanovanje pa je kupil investicijski sklad. Po podatkih sindikata najemnikov se je najemnina s približno 500 evrov zvišala na 2.650 evrov mesečno. Drugi viri navajajo, da je sklad pozneje najemnino znižal na 1.650 evrov, vendar tudi tega zneska Abascal ni mogla plačevati.

    Sodišča so njeno izselitev pred tem trikrat preprečila, vendar je bila na koncu izvedena na podlagi sodnega postopka. Investicijski sklad, povezan s stanovanjem, na vprašanja medijev o primeru ni odgovoril.

    Abascal je po izselitvi pristala v bolnišnici zaradi izčrpanosti. V videonagovoru, objavljenem pred sobotnim protestom, je pozvala k spremembam zakonodaje, da se podobna situacija ne bi ponovila pri drugih ljudeh.

    Simbol širše stanovanjske krize

    Primer je hitro presegel osebno zgodbo 87-letne ženske in postal simbol širšega problema dostopnosti stanovanj v Španiji, poroča France24. Po podatkih, ki jih navajajo španske oblasti in raziskovalne ustanove, so se najemnine in cene stanovanj v zadnjem desetletju močno povečale.

    Banka Španije je ocenila, da je državi primanjkovalo približno 550.000 stanovanj. Posebej izrazit je pritisk v večjih mestih, med drugim v Madridu, Barceloni in Valencii.

    Med dejavniki, ki jih raziskovalci in aktivisti povezujejo z rastjo cen, so pomanjkanje novih stanovanj, kratkoročno turistično oddajanje, naložbe v nepremičnine in rast prebivalstva v najbolj iskanih urbanih območjih. FOTO: Thomas Coex/AFP
    Med dejavniki, ki jih raziskovalci in aktivisti povezujejo z rastjo cen, so pomanjkanje novih stanovanj, kratkoročno turistično oddajanje, naložbe v nepremičnine in rast prebivalstva v najbolj iskanih urbanih območjih. FOTO: Thomas Coex/AFP

    Stanovanjski trg dodatno obremenjuje omejena ponudba javnih in socialnih stanovanj. Po različnih ocenah socialna stanovanja predstavljajo le nekaj odstotkov celotnega stanovanjskega fonda v Španiji, kar je manj kot v nekaterih drugih zahodnoevropskih državah.

    Med dejavniki, ki jih raziskovalci in aktivisti povezujejo z rastjo cen, so pomanjkanje novih stanovanj, kratkoročno turistično oddajanje, naložbe v nepremičnine in rast prebivalstva v najbolj iskanih urbanih območjih.

    Kritiki investicijskih skladov jim očitajo, da z nakupi stanovanj dodatno zmanjšujejo ponudbo za dolgoročni najem, medtem ko zagovorniki tržnega pristopa opozarjajo na širši vpliv ponudbe, povpraševanja in urbanega razvoja.

    Politični spor se je v zadnjih dneh razširil tudi na vprašanje odgovornosti za stanovanjsko krizo. FOTO: Thomas Coex/AFP
    Politični spor se je v zadnjih dneh razširil tudi na vprašanje odgovornosti za stanovanjsko krizo. FOTO: Thomas Coex/AFP

    Banka Španije je kot pomemben problem izpostavila predvsem neskladje med številom stanovanj in povpraševanjem. V državi naj bi bilo hkrati več milijonov praznih stanovanj, vendar njihova lokacija, stanje in lastniška struktura pogosto ne omogočajo, da bi jih preprosto vključili v trg cenovno dostopnega najema.

    Pritisk na vlado Pedra Sáncheza

    Stanovanjska kriza je s primerom Abascal postala tudi pomembno politično vprašanje. Premier Pedro Sánchez je po njeni izselitvi dejal, da gre za »socialno tragedijo«, ki je ni mogoče sprejeti, in napovedal nove ukrepe.

    Njegova vlada naj bi pripravila paket ukrepov, ki ga nekateri že poimenujejo »Maricarmenin dekret«. Med predlogi so samodejno podaljševanje najemnih pogodb in dodatne omejitve izselitev, pri katerih bi bilo treba upoštevati tudi možnost zagotovitve nadomestne nastanitve.

    Stanovanjsko vprašanje je bilo pomemben del protestnega gibanja 15-M pred približno 15 leti, danes pa ostaja eno osrednjih socialnih vprašanj v državi. FOTO: Susana Vera/Reuters
    Stanovanjsko vprašanje je bilo pomemben del protestnega gibanja 15-M pred približno 15 leti, danes pa ostaja eno osrednjih socialnih vprašanj v državi. FOTO: Susana Vera/Reuters

    Ni pa jasno, ali bo vladi uspelo zagotoviti parlamentarno podporo. Sánchezova vlada nima lastne večine, vprašanje stanovanjske politike pa je med španskimi političnimi strankami predmet izrazitih razlik.

    Španija je sicer v zadnjih letih že sprejela zakonodajo za okrepitev zaščite najemnikov in omejevanje rasti najemnin. Izvajanje nekaterih določb je odvisno od regionalnih oblasti, kar je povzročilo dodatne politične spore. Prejšnji poskusi za podaljšanje zaščite nekaterih ranljivih najemnikov pred izselitvijo prav tako niso dobili zadostne podpore v parlamentu.

    Leva stranka Sumar, ki sodeluje v vladi, je po Abascalini izselitvi pozvala k nadaljnjim ukrepom, med drugim k zamrznitvi najemnin in ukrepom glede njenega nekdanjega stanovanja.

    Razprava o investicijskih skladih

    Primer je ponovno odprl tudi vprašanje vloge investicijskih skladov in drugih institucionalnih vlagateljev na španskem stanovanjskem trgu.

    Vodja sindikata CCOO Unai Sordo je pozval k davčnim ukrepom, ki bi zmanjšali spodbude za kopičenje stanovanj kot naložbe. Po njegovem mnenju bi morala biti stanovanja predvsem namenjena bivanju.

    Razsežnost sobotnih demonstracij kaže, da vprašanje ni omejeno na posamezne primere izselitev. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
    Razsežnost sobotnih demonstracij kaže, da vprašanje ni omejeno na posamezne primere izselitev. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

    Tudi posebni poročevalec Združenih narodov za pravico do stanovanja Koldo Casla je pozval Španijo k spremembam pravnega okvira. Primer Abascal je po njegovih navedbah pokazal na vprašanje, kako uravnotežiti interese lastnikov nepremičnin in pravico do stanovanja.

    Predstavniki drugih političnih opcij pa opozarjajo, da je bila izselitev izvedena na podlagi sodne odločbe in da primer ne predstavlja nujno celotne slike stanovanjskega trga.

    Stanovanjska politika ostaja razdeljena

    Politični spor se je v zadnjih dneh razširil tudi na vprašanje odgovornosti za stanovanjsko krizo. Konservativne in desne stranke poudarjajo pomen povečanja ponudbe stanovanj, gradnje in spoštovanja lastninskih pravic, medtem ko levi del političnega prostora večji poudarek namenja regulaciji najemnin, javnim stanovanjskim programom in omejevanju špekulativnih naložb.

    Vlada Pedra Sáncheza zdaj napoveduje nove ukrepe, vendar bo njihova usoda odvisna od politične podpore v parlamentu in od sodelovanja regionalnih oblasti. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
    Vlada Pedra Sáncheza zdaj napoveduje nove ukrepe, vendar bo njihova usoda odvisna od politične podpore v parlamentu in od sodelovanja regionalnih oblasti. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

    Primer Abascal je dodatno zaostril tudi spor med centralno vlado in madridskimi regionalnimi oblastmi. Predsednica madridske regije Isabel Díaz Ayuso je opozorila, da je bila izselitev izvedena na podlagi sodne odločitve, in poudarila, da je v Španiji vsako leto več deset tisoč izselitev.

    Njeni kritiki pa primer uporabljajo kot ponazoritev posledic trenutnega sistema in opozarjajo, da pravni postopek sam po sebi ne rešuje vprašanja, ali ima izseljena oseba na voljo ustrezno nadomestno stanovanje.

    Od posameznega primera do nacionalne razprave

    Abascal je v javnosti postala simbol širšega nezadovoljstva, ki se v Španiji kopiči že več let. Stanovanjsko vprašanje je bilo pomemben del protestnega gibanja 15-M pred približno 15 leti, danes pa ostaja eno osrednjih socialnih vprašanj v državi.

    Razsežnost sobotnih demonstracij kaže, da vprašanje ni omejeno na posamezne primere izselitev. Za del prebivalstva predstavlja predvsem problem dostopnosti stanovanj, za drugega pa vprašanje pomanjkanja ponudbe, razvoja mest, lastninskih pravic in vloge države na stanovanjskem trgu.

    Med dejavniki, ki jih raziskovalci in aktivisti povezujejo z rastjo cen, so pomanjkanje novih stanovanj, kratkoročno turistično oddajanje, naložbe v nepremičnine in rast prebivalstva v najbolj iskanih urbanih območjih. FOTO: Thomas Coex/AFP
    Med dejavniki, ki jih raziskovalci in aktivisti povezujejo z rastjo cen, so pomanjkanje novih stanovanj, kratkoročno turistično oddajanje, naložbe v nepremičnine in rast prebivalstva v najbolj iskanih urbanih območjih. FOTO: Thomas Coex/AFP

    Izselitev 87-letne Maricarmen Abascal je tako združila različne vidike španske stanovanjske krize v enem primeru: dolgoletnega najemnika, hitro rast najemnine, sodni postopek, institucionalne vlagatelje, pomanjkanje cenovno dostopnih stanovanj in politični spor o tem, kako naj država poseže na trg.

    Vlada Pedra Sáncheza zdaj napoveduje nove ukrepe, vendar bo njihova usoda odvisna od politične podpore v parlamentu in od sodelovanja regionalnih oblasti. Medtem se razprava o tem, kako zagotoviti dostopna stanovanja in hkrati urediti odnose med najemniki, lastniki in vlagatelji, nadaljuje po vsej Španiji.

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    Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:16
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Za vlaganje nimate dovolj denarja? Začnete lahko že s 50 evri

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

    Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 07:51
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    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Najboljši čas je bil pred 20 leti, drugi najboljši je danes (video)

    Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
    Promo Delo 22. 9. 2026 | 09:04
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    To je novost pri skrbi za zobe

    Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

    Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:01
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Ključi stanovanja v roki. Kaj vas čaka zdaj?

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
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    Gospodarstvo  |  Novice
    ARENA TEHNOLOGIJ

    »To je tisti 'Apollo učinek', ki ga Slovenija potrebuje.«

    Pred letom dni je učiteljica pogledala svoje učence in rekla: »Še nikoli nisem videla toliko iskric v njihovih očeh.« Učitelji iz sosednjih šol so rekli isto.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 10:26
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    S to napravo prihranite 75 odstotkov

    Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 07:53
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    Delov poslovni center  |  Zdravje
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    Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

    »Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 09:28
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    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Podjetja se srečujejo z manj vidnim problemom (video)

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NEGA OBRAZA

    Skrivnost popolnoma spočite kože

    Spoznajte švicarski Teoxane, blagovno znamko, ki združuje natančnost estetske medicine in vrhunski luksuz v rituale za najlepšo kožo doslej.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:09
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Drobna molekula iz panja je pritegnila pozornost znanstvenikov

    Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
    17. 9. 2026 | 12:21
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    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam? (video)

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

    Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 13:12
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dupuytrenova kontraktura: krčenje prstov na roki

    Če na dlani opazite zatrdlino, opazujte njeno spreminjanje.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:19
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NORO

    Preden račun iz trgovine zmečkate, ga fotografirajte

    Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    »Včasih je dovolj en telefonski klic« (video)

    Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
    17. 9. 2026 | 12:54
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    V osmih tednih do konkretnih rezultatov

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

    Želite prednosti elektrificirane vožnje, ne da bi morali razmišljati o polnjenju? Mercedes-Benz CLA prinaša prav to.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 08:51
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    Magazin  |  Zanimivosti
    SONČNA PRIHODNOST

    Slovenske železnice razkrivajo novosti

    Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pri Windowsih vas tokrat lahko preseneti račun

    Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
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