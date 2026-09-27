Izselitev 87-letnice v Madridu zanetila proteste proti stanovanjski krizi

Več deset tisoč ljudi je v soboto v Madridu protestiralo proti stanovanjski krizi in vse višjim stroškom najemnin, piše Guardian. Neposreden povod za demonstracije je bila sredina izselitev 87-letne Maricarmen Abascal, ki je v istem stanovanju živela približno sedem desetletij.

Njena prisilna izselitev je v Španiji sprožila široko razpravo o zaščiti najemnikov, pomanjkanju cenovno dostopnih stanovanj in vlogi investicijskih skladov na stanovanjskem trgu.

Po podatkih oblasti se je sobotnega protesta udeležilo okoli 25.000 ljudi, medtem ko je sindikat najemnikov, ki je demonstracije organiziral, število udeležencev ocenil na več kot 300.000.

Fotografije in posnetki njenega odhoda, na katerih so jo na nosilih odnesli iz stanovanja in jo nato odpeljali z reševalnim vozilom, so hitro zaokrožili po španskih medijih. FOTO: Susana Vera/Reuters

Protestniki so skozi središče Madrida nosili transparente z napisi, kot sta »Vsi smo Maricarmen« in »Lahko ste naslednji«, ter zahtevali ukrepe za omejitev rasti stanovanjskih stroškov in strožja pravila pri izselitvah. Po koncu demonstracij so nekateri aktivisti na osrednjem trgu Puerta del Sol postavili šotore in napovedali, da bodo tam ostali v znak protesta.

Izselitev po sedmih desetletjih

Abascal je bila iz stanovanja izseljena v sredo. Fotografije in posnetki njenega odhoda, na katerih so jo na nosilih odnesli iz stanovanja in jo nato odpeljali z reševalnim vozilom, so hitro zaokrožili po španskih medijih.

V stanovanju v madridski četrti Retiro je po navedbah španskih medijev najprej živel njen oče, ki ga je najel leta 1956. Po smrti staršev je Abascal v njem ostala sama. Stanovanje je bilo sprva predmet najemne pogodbe z omejeno najemnino.

Sodišča so njeno izselitev pred tem trikrat preprečila, vendar je bila na koncu izvedena na podlagi sodnega postopka. FOTO: Susana Vera/Reuters

Leta 2018 se je lastništvo stavbe spremenilo, stanovanje pa je kupil investicijski sklad. Po podatkih sindikata najemnikov se je najemnina s približno 500 evrov zvišala na 2.650 evrov mesečno. Drugi viri navajajo, da je sklad pozneje najemnino znižal na 1.650 evrov, vendar tudi tega zneska Abascal ni mogla plačevati.

Sodišča so njeno izselitev pred tem trikrat preprečila, vendar je bila na koncu izvedena na podlagi sodnega postopka. Investicijski sklad, povezan s stanovanjem, na vprašanja medijev o primeru ni odgovoril.

Abascal je po izselitvi pristala v bolnišnici zaradi izčrpanosti. V videonagovoru, objavljenem pred sobotnim protestom, je pozvala k spremembam zakonodaje, da se podobna situacija ne bi ponovila pri drugih ljudeh.

Simbol širše stanovanjske krize

Primer je hitro presegel osebno zgodbo 87-letne ženske in postal simbol širšega problema dostopnosti stanovanj v Španiji, poroča France24. Po podatkih, ki jih navajajo španske oblasti in raziskovalne ustanove, so se najemnine in cene stanovanj v zadnjem desetletju močno povečale.

Banka Španije je ocenila, da je državi primanjkovalo približno 550.000 stanovanj. Posebej izrazit je pritisk v večjih mestih, med drugim v Madridu, Barceloni in Valencii.

Med dejavniki, ki jih raziskovalci in aktivisti povezujejo z rastjo cen, so pomanjkanje novih stanovanj, kratkoročno turistično oddajanje, naložbe v nepremičnine in rast prebivalstva v najbolj iskanih urbanih območjih. FOTO: Thomas Coex/AFP

Stanovanjski trg dodatno obremenjuje omejena ponudba javnih in socialnih stanovanj. Po različnih ocenah socialna stanovanja predstavljajo le nekaj odstotkov celotnega stanovanjskega fonda v Španiji, kar je manj kot v nekaterih drugih zahodnoevropskih državah.

Med dejavniki, ki jih raziskovalci in aktivisti povezujejo z rastjo cen, so pomanjkanje novih stanovanj, kratkoročno turistično oddajanje, naložbe v nepremičnine in rast prebivalstva v najbolj iskanih urbanih območjih.

Kritiki investicijskih skladov jim očitajo, da z nakupi stanovanj dodatno zmanjšujejo ponudbo za dolgoročni najem, medtem ko zagovorniki tržnega pristopa opozarjajo na širši vpliv ponudbe, povpraševanja in urbanega razvoja.

Politični spor se je v zadnjih dneh razširil tudi na vprašanje odgovornosti za stanovanjsko krizo. FOTO: Thomas Coex/AFP

Banka Španije je kot pomemben problem izpostavila predvsem neskladje med številom stanovanj in povpraševanjem. V državi naj bi bilo hkrati več milijonov praznih stanovanj, vendar njihova lokacija, stanje in lastniška struktura pogosto ne omogočajo, da bi jih preprosto vključili v trg cenovno dostopnega najema.

Pritisk na vlado Pedra Sáncheza

Stanovanjska kriza je s primerom Abascal postala tudi pomembno politično vprašanje. Premier Pedro Sánchez je po njeni izselitvi dejal, da gre za »socialno tragedijo«, ki je ni mogoče sprejeti, in napovedal nove ukrepe.

Njegova vlada naj bi pripravila paket ukrepov, ki ga nekateri že poimenujejo »Maricarmenin dekret«. Med predlogi so samodejno podaljševanje najemnih pogodb in dodatne omejitve izselitev, pri katerih bi bilo treba upoštevati tudi možnost zagotovitve nadomestne nastanitve.

Stanovanjsko vprašanje je bilo pomemben del protestnega gibanja 15-M pred približno 15 leti, danes pa ostaja eno osrednjih socialnih vprašanj v državi. FOTO: Susana Vera/Reuters

Ni pa jasno, ali bo vladi uspelo zagotoviti parlamentarno podporo. Sánchezova vlada nima lastne večine, vprašanje stanovanjske politike pa je med španskimi političnimi strankami predmet izrazitih razlik.

Španija je sicer v zadnjih letih že sprejela zakonodajo za okrepitev zaščite najemnikov in omejevanje rasti najemnin. Izvajanje nekaterih določb je odvisno od regionalnih oblasti, kar je povzročilo dodatne politične spore. Prejšnji poskusi za podaljšanje zaščite nekaterih ranljivih najemnikov pred izselitvijo prav tako niso dobili zadostne podpore v parlamentu.

Leva stranka Sumar, ki sodeluje v vladi, je po Abascalini izselitvi pozvala k nadaljnjim ukrepom, med drugim k zamrznitvi najemnin in ukrepom glede njenega nekdanjega stanovanja.

Razprava o investicijskih skladih

Primer je ponovno odprl tudi vprašanje vloge investicijskih skladov in drugih institucionalnih vlagateljev na španskem stanovanjskem trgu.

Vodja sindikata CCOO Unai Sordo je pozval k davčnim ukrepom, ki bi zmanjšali spodbude za kopičenje stanovanj kot naložbe. Po njegovem mnenju bi morala biti stanovanja predvsem namenjena bivanju.

Razsežnost sobotnih demonstracij kaže, da vprašanje ni omejeno na posamezne primere izselitev. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Tudi posebni poročevalec Združenih narodov za pravico do stanovanja Koldo Casla je pozval Španijo k spremembam pravnega okvira. Primer Abascal je po njegovih navedbah pokazal na vprašanje, kako uravnotežiti interese lastnikov nepremičnin in pravico do stanovanja.

Predstavniki drugih političnih opcij pa opozarjajo, da je bila izselitev izvedena na podlagi sodne odločbe in da primer ne predstavlja nujno celotne slike stanovanjskega trga.

Stanovanjska politika ostaja razdeljena

Politični spor se je v zadnjih dneh razširil tudi na vprašanje odgovornosti za stanovanjsko krizo. Konservativne in desne stranke poudarjajo pomen povečanja ponudbe stanovanj, gradnje in spoštovanja lastninskih pravic, medtem ko levi del političnega prostora večji poudarek namenja regulaciji najemnin, javnim stanovanjskim programom in omejevanju špekulativnih naložb.

Vlada Pedra Sáncheza zdaj napoveduje nove ukrepe, vendar bo njihova usoda odvisna od politične podpore v parlamentu in od sodelovanja regionalnih oblasti. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Primer Abascal je dodatno zaostril tudi spor med centralno vlado in madridskimi regionalnimi oblastmi. Predsednica madridske regije Isabel Díaz Ayuso je opozorila, da je bila izselitev izvedena na podlagi sodne odločitve, in poudarila, da je v Španiji vsako leto več deset tisoč izselitev.

Njeni kritiki pa primer uporabljajo kot ponazoritev posledic trenutnega sistema in opozarjajo, da pravni postopek sam po sebi ne rešuje vprašanja, ali ima izseljena oseba na voljo ustrezno nadomestno stanovanje.

Od posameznega primera do nacionalne razprave

Abascal je v javnosti postala simbol širšega nezadovoljstva, ki se v Španiji kopiči že več let. Stanovanjsko vprašanje je bilo pomemben del protestnega gibanja 15-M pred približno 15 leti, danes pa ostaja eno osrednjih socialnih vprašanj v državi.

Razsežnost sobotnih demonstracij kaže, da vprašanje ni omejeno na posamezne primere izselitev. Za del prebivalstva predstavlja predvsem problem dostopnosti stanovanj, za drugega pa vprašanje pomanjkanja ponudbe, razvoja mest, lastninskih pravic in vloge države na stanovanjskem trgu.

Med dejavniki, ki jih raziskovalci in aktivisti povezujejo z rastjo cen, so pomanjkanje novih stanovanj, kratkoročno turistično oddajanje, naložbe v nepremičnine in rast prebivalstva v najbolj iskanih urbanih območjih. FOTO: Thomas Coex/AFP

Izselitev 87-letne Maricarmen Abascal je tako združila različne vidike španske stanovanjske krize v enem primeru: dolgoletnega najemnika, hitro rast najemnine, sodni postopek, institucionalne vlagatelje, pomanjkanje cenovno dostopnih stanovanj in politični spor o tem, kako naj država poseže na trg.

Vlada Pedra Sáncheza zdaj napoveduje nove ukrepe, vendar bo njihova usoda odvisna od politične podpore v parlamentu in od sodelovanja regionalnih oblasti. Medtem se razprava o tem, kako zagotoviti dostopna stanovanja in hkrati urediti odnose med najemniki, lastniki in vlagatelji, nadaljuje po vsej Španiji.