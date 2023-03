Iztekanje panike ali zatišje pred viharjem

V nadaljevanju preberite:

Bo ameriška država reševala varčevalce vseh propadlih bank? Predsednik korporacije za zavarovanje bančnih depozitov Martin Gruenberg je problem obveznic, vezanih v bankah, že prej ocenil na 620 milijard dolarjev. Biden je zagotovil, da so gospodarski temelji trdni, kritiki pa so posvarili tudi pred njegovim zavzemanjem za pravila varstva okolja, sociale in dobrega upravljanja v poslovanju ameriških podjetij. Propadla banka SVB se je ponašala z odlično oceno pri spoštovanju naštetih načel (z angleško kratico ESG). Milijarde je vlagala v podjetja, ki se zavzemajo za okolje, pravičnost in vključevanje, svojih investicij pa ni zavarovala pred tveganji, kot so spremembe ­obrestnih mer.