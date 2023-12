Izteku premirja sledilo silovito bombardiranje

V nadaljevanju preberite:

Iztek teden dni dolge prekinitve ognja med Izraelom in Hamasom je bil le vprašanje časa, in vendar je prišel prezgodaj za prebivalce Gaze ter mednarodno skupnost, ki se je bala, da bo novi val nasilja v palestinski enklavi še bolj uničujoč od prejšnjega. »Nadaljevanje sovražnosti v Gazi je katastrofalno,« je po obnovitvi spopadov opozoril visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk in apeliral na vse države z vplivom, naj čim prej poskušajo doseči novo humanitarno prekinitev ognja.

Kmalu po propadu pogovorov o najnovejšem podaljšanju premirja so na širšem območju Gaze znova začele odmevati eksplozije, nebo pa so zakrili gosti oblaki dima. Izraelska vojska je sporočila, da je obnovila vojaške operacije, domnevno potem ko je prestregla raketo, izstreljeno z območja palestinske enklave. Potrditev je prišla tudi iz urada izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja, ki je dal jasno vedeti, da njegova vlada še vedno odločena uničiti Hamas in »zagotoviti, da Gaza nikoli več ne bo predstavljala grožnje prebivalcem Izraela«.

