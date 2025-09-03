Iztirila ikonična vzpenjača Gloria, najmanj trije mrtvi, prek 20 ranjenih

V nesreči vzpenjače Gloria v Lizboni, ki je iztirila in se zrušila, so umrli najmanj trije ljudje, okoli 20 pa je bilo ranjenih, sporočilo reševalnih služb povzemajo pri Sky News.

Posnetki s kraja nesreče so pokazali, da je bila zlasti med turisti priljubljena rumena vzpenjača, podobna tramvaju, praktično uničena, reševalci pa so ljudi reševali iz razbitin. Nesreča se je zgodila nekaj minut čez 18. uro v bližini avenije Avenida da Liberdade.

Policija in gasilci na kraju nesreče vzpenjače v Lizboni 3. septembra 2025. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Reševalne službe so za CNN Portugal povedale, da je devet poškodovanih v resnem stanju in da za zdaj ni jasno, kaj je povzročilo nesrečo.

Portugalski časopis Observador je poročal, da se je vzdolž železniške proge zrahljal kabel, zaradi česar je železnica izgubila nadzor in trčila v bližnjo stavbo.

Posnetki, ki so bili široko objavljeni na družbenih omrežjih, kažejo, da se je rumena vzpenjača prevrnila in skoraj v celoti uničila. Ljudje so peš bežali z območja, medtem ko je zrak napolnjeval dim.

Gloria je ena od treh vzpenjač v portugalski prestolnici in povezuje središče Lizbone z boemsko sosesko s kamnitimi ulicami Bairro Alto in ena najbolj znanih znamenitosti in turističnih atrakcij v Lizboni. Odprta je bila leta 1885 in elektrificirana tri desetletja pozneje.