Izvajalci prenove v priporu: najmanj 94 mrtvih, svojci iščejo stotine pogrešanih

Reševalne ekipe v Hongkongu se danes prebijajo skozi zoglenele ostanke stanovanjskega kompleksa Wang Fuk Court, kjer je v sredo izbruhnil uničujoč požar. Ognjeni zublji, ki so zajeli sedem stolpnic v okrožju Tai Po, so po zadnjih podatkih terjali najmanj 94 življenj.

Medtem ko se dim nad mestom počasi razkaja, oblasti bijejo bitko s časom, saj pogrešajo še več sto stanovalcev.

Gasilci so v petek zjutraj potrdili, da jim je uspelo ogenj v veliki meri pogasiti, vendar nevarnost še ni minila. Preiskovalci se zdaj osredotočajo na vprašanje, kako je lahko prenova fasade povzročila katastrofo takšnih razsežnosti. Al Džazira poroča, da gre za »najbolj smrtonosen in uničujoč požar na tem ozemlju v zadnjih 60 letih«.

Ognjeni zublji so zajeli sedem stolpnic v okrožju Tai Po. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Usodna prenova in vnetljivi materiali

Požar je izbruhnil v sredo popoldne na bambusovih odrih in zaščitnih mrežah, ki so obdajale stavbe zaradi obnovitvenih del. Zaradi močnega vetra in vnetljivih materialov se je ogenj bliskovito razširil na sosednje stolpnice.

Policija je med preiskavo na oknih odkrila stiropor, ki je izjemno gorljiv, kar je po mnenju strokovnjakov prispevalo k hitrosti širjenja plamenov.

Oblasti so se na tragedijo odzvale hitro in ostro. Policija je v povezavi s tragedijo aretirala tri osebe iz gradbenega podjetja Prestige Construction & Engineering Co., ki je vodilo prenovo.

Požar je izbruhnil na bambusovih odrih in zaščitnih mrežah, ki so obdajale stavbe. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Katastrofa je znova odprla razpravo o varnosti tradicionalnih gradbenih tehnik v Hongkongu. Požar se je namreč začel na bambusovih odrih, ki so značilni za to azijsko metropolo. Čeprav gradbeni sindikati nasprotujejo prepovedi uporabe tega materiala, strokovnjaki opozarjajo na nevarnost.

Alex Webb, inženir za požarno varnost, je za Al Džaziro pojasnil, da je katastrofa šokantna, saj predpisi običajno zahtevajo določene razmike med stavbami, ki preprečujejo širjenje ognja.

V Hongkongu je registriranih približno 2500 postavljavcev bambusovih odrov, od leta 2018 pa je v nesrečah, povezanih z njimi, umrlo 23 ljudi.

Reševalci s svetilkami preiskujejo stanovanje za stanovanjem v upanju na preživele. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Kot še navaja isti vir, osumljence, med katerimi so direktorja podjetja in inženirski svetovalec, preiskujejo zaradi suma »hude malomarnosti« in uboja.

Zgodbe obupa in zadnji klici

Medtem ko uradniki preiskujejo vzroke, se prebivalci soočajo z nepredstavljivo bolečino. BBC poroča o pretresljivi zgodbi gospoda Chunga, ki je svojo ženo zadnjič slišal po telefonu, ko je bila ujeta v stanovanju. »Zdrži,« ji je rekel, preden se je zveza prekinila.

Chung je za BBC News opisal grozljive trenutke: »Ko se je požar začel, sem ji po telefonu rekel, naj pobegne. A ko je zapustila stanovanje, so bili hodnik in stopnice polni dima, vse je bilo temno, zato ni imela druge izbire, kot da se vrne v stanovanje«.

FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Danes, ko upanje bledi, se Chung boji najhujšega. »Verjetno je omedlela,« je dejal in dodal, da je »umrla skupaj z mačko, ki jo je oboževala«.

Mnogi stanovalci niso imeli možnosti za pravočasen umik. Stanovanjski kompleks, zgrajen v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, namreč po večini ni imel vgrajenih detektorjev dima ali škropilnih sistemov, saj so ga zgradili pred spremembo požarnih predpisov.

Iskanje pogrešanih se nadaljuje

Razmere na terenu ostajajo kaotične. Izvršni vodja Hongkonga John Lee je sporočil, da so že v četrtek zgodaj zjutraj izgubili stik z 279 ljudmi. Oblasti od takrat niso podale novih uradnih številk o pogrešanih, vendar reševalci s svetilkami še vedno preiskujejo stanovanje za stanovanjem v upanju, da najdejo preživele.

Gasilci trdo delajo, da bi preprečili ponoven vžig ruševin. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Derek Armstrong Chan, namestnik direktorja gasilskih operacij, je poudaril zahtevnost njihovega dela: »Gasilci trdo delajo, da bi preprečili ponoven vžig ruševin in žerjavice. Sledi operacija iskanja in reševanja.«

Tragedija je sprožila val solidarnosti, vendar tudi ogorčenja nad varnostnimi standardi v gradbeništvu. Medtem ko vlada obljublja temeljito preiskavo in pomoč prizadetim, se prebivalci Hongkonga sprašujejo, ali bi strožji nadzor lahko preprečil to katastrofo.