Izzivi novega demokratskega zmagoslavja

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    Prihodnji demokratski predsednik predstavniškega doma Hakeem Jeffries. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Galerija
    Prihodnji demokratski predsednik predstavniškega doma Hakeem Jeffries. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Barbara Kramžar
    4. 11. 2026 | 05:57
    4. 11. 2026 | 06:44
    4:46
    A+A-
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    Gre za ekonomijo, Donald! Znani rek, ki je nekoč v Belo hišo pripeljal demokrata Billa Clintona, je spet dokazal aktualnost. Visoke cene bencina, dizla, hrane, stanovanj in drugega so le dve leti po rdečem valu republikanskega predsednika Donalda Trumpa ameriškemu kongresu prinesle demokratski cunami. Dosedanja opozicija je po prvih izračunih prevladala v predstavniškem domu in senatu, padle so takšne republikanske trdnjave kot Teksas in Kansas.

    Bo lahko ranjeni predsednik še naprej vodil svojo »najprej Amerika« zunanjo politiko? Demokratski kongres mu lahko odreče denar za vojne, povsod drugje pa ima predsednik ZDA velika pooblastila. Se bo užaljen zaradi škode, ki mu jo je prinesla iranska vojna in tisto, kar vidi kot nehvaležnost zaveznikov, umaknil v čudovito osamo 21. stoletja?  Evropa se tega ne more veseliti. Britanska »splendid isolation« iz 19. stoletja je pripomogla k nenadzorovanemu vzponu tedanje grobe velesile Nemčije. Danes ob strani Stare celine, če se bo izkazala za nemočno, čakata Rusija in Kitajska. Nekateri drugi, v prvi vrsti republikanski odpadnik Tucker Carlson, Trumpu pripisujejo sposobnost napada Irana z jedrsko bombo.

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    Gospodarstvo

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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