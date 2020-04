Izzivi prvega ponedeljka v maju

Italija bo od 4. maja predvidoma postopno oživljala gospodarstvo, toda način, kako se bo lotila tega podviga, dva tedna pred napovedanim opuščanjem drastičnih ukrepov, ki jih je sprejela za preprečitev širjenja novega koronavirusa, še ni jasen.Kako se varno in učinkovito vrniti v normalnost, ni le zdravstveno, ampak tudi gospodarsko in navsezadnje politično vprašanje. V Italiji, ki je ob izbruhu krize uvedla ene od najstrožjih omejitev v Evropi, se s tem ukvarjajo tako na nacionalni kot deželni in lokalni ravni, posledica tega sta najmanj dve vrsti pogledov na to, kakšno izhodno strategijo bi morala izbrati država.Nazoren ...