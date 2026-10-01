Jaan Roose s 120 metrov višine osupnil Seul

Trak so napeljali med hotelom Koreana in medijskim centrom Dong-A, pot je bila dolga 160 metrov, trak pa je visel 120 metrov nad tlemi. Pod trakom se je nabrala velika množica ljudi, ki je nestrpno in z zanimanjem spremljala ta podvig, poroča Guardian.

Jaan Roose je trikratni svetovni prvak v slacklinu, njegov nastop v Seulu je so organizatorji označili kot prvi na vrvi na veliki višini v Južni Koreji.

FOTO: Kim Hong-ji/AFP

Njegovi drugi podvigi

Začel je s hojo po traku v dramatičnih mestnih okoljih, kot na primer na višini 185 metrov med katarskima stolpoma Katara.

Leta 2024 je postal prva oseba, ki se je po traku sprehodila čez Mesinsko ožino med celinsko Italijo in Sicilijo po vrvi za hojo, ki je dolga 3,6 kilometrov, na kateri je proti koncu padel, a ga je zadržal varnostni pas. Prejšnji mesec je pa v Bratislavi na Slovaškem v 12 urah prehodil 14,7 kilometrov po traku, napetim nad Donavo.

Navdih za njegov najnovejši podvig je dobil na potovanju po Južni Koreji, ko se je srečal s korejsko tradicionalno hojo po traku, ki pa se od slacklina razlikuje, tako da združuje akrobacije, glasbo in komične dialoge.

FOTO: Han Myung-gu/Reuters

Občinstvo si je na koncu oddahnilo

Med svojim nastopom se je poigral z občinstvom, saj saj se je Roose na polovici poti na trak usedel s prekrižanimi nogami in se nato ulegel na hrbet. Na polovici poti se je znova usedel, vendar se je tokrat z eno roko obesil na vrv, nato pa obvisel z nogami navzdol.

Pot je bila dolga 160 metrov, trak pa je visel 120 metrov nad tlemi. FOTO: Han Myung-gu/Reuters

Ljudje so dogajanje z veseljem spremljali, a na koncu so si oddahnili, saj je gledanje bilo strah vzbujajoče. Na koncu so se tudi oni lahko preizkusili v hoji po traku, sta pa višina in razdalja bili bistveno manjši.